STUDIU: Estimările privind producţia de grâu a UE, la cel mai redus nivel din ultimii şase ani

din cauza condiţiilor din nordul Europei care au dus la recolte "catastrofice", în timp ce condiţiile favorabile din România, Bulgaria, Ungaria, Italia şi Spania compensează presiunile asupra recoltelor provocate de vremea călduroasă şi uscată din Germania, Polonia, Franţa şi Cehia, transmite agerpres.ro Într-un raport publicat joi, firma franceză a estimat că producţia de grâu moale a UE se va situa la 127,7 milioane de tone, faţă de prognoza din iulie, de 132,4 milioane de tone, şi de cea actualizată de la sfârşitul lunii trecute, de sub 130 de milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii şase ani."De asemenea, analiştii Strategie Grains au revizuit în scădere estimarea privind producţia de orz a UE din acest an, la 57,1 milioane de tone, în scădere cu 2,5 milioane de tone faţă de estimarea din iulie şi cu 2% sub nivelul din 2017."Recoltele de grâu şi orz din Polonia şi din statele baltice sunt foarte scăzute şi pot fi descrise ca fiind catastrofice în Germania şi în Scandinavia. Recoltele dezamăgitor de scăzute sunt acum confirmate în Franţa, Italia, Marea Britanie şi în ţări din centrul şi sud-estul UE", apreciază analiştii.În cazul porumbului, care se recoltează în mare parte toamna, Strategie Grains şi-a revizuit în creştere estimarea, cu 700.000 de tone, la 61,3 milioane de tone, în creştere cu 3% faţă de 2017.Producţia din România - al treilea mare exportator de grâu al UE - ar putea scădea anul acesta cu cel puţin 20%, a avertizat săptămâna trecută Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)."Scăderea producţiei ar putea fi chiar mai semnificativă, zi după zi acest procent creşte iar situaţia pe câmp se degradează. Ploile nu s-au oprit nici măcar o singură zi", a declarat Laurenţiu Baciu.