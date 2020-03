STUDIU: COVID-19 se transmite la 4,5 metri şi trăieşte 30 de minute în aer

Cel puţin, asta arată cel mai recent studiu realizat de către experţii chinezi, care explică modul de transmitere a virusului. Primul pacient infectat cu coronavirus a îmbolnăvit, în cursul unei călătorii cu autobuzul, până la 13 pasageri, pe şapte dintre ei aproape instant.Cercetătorul Hu Shixiong de la Centrul de Control şi Prevenţie din Provincia Hunan, a prezentat rezultatul unui studiu realizat pe pacienţii unui autocar care a călătorit în China pe 22 ianuarie, momentul „zero” pentru declanşarea noului coronavirus. „Pacientul zero”, infectat, a urcat în autobuz, fără a purta mască de protecţie şi fără a şti că este purtător de COVID-19. Rezultatele analizei arată că acesta a îmbolnăvit şapte persoane doar în timpul călătoriei (alţi patru au fost depistaţi pozitiv după).Deşi, în plină epidemie internaţională de noul coronavirus, autorităţile internaţionale îi sfătuiesc pe oameni să păstreze o distanţă sigură de unu-doi metri, cercetătorii chinezi au descoperit însă că o persoană bolnavă îi poate infecta pe cei care se află chiar şi la o distanţă de 4,5 metri. Apoi, coronavirusul care provoacă boala COVID-19 poate supravieţui cel puţin 30 de minute în aer, timp în care poate infecta alte persoane, conform studiului experţilor guvernului chinez. Totodată, virusul rezistă timp de mai multe zile pe suprafeţe, crescând astfel riscul de transmitere în rândul persoanelor care iau contact cu ele şi apoi îşi ating faţa.Totuşi, perioada de supravieţuire diferă în funcţie de tipul suprafeţei şi temperatură. „Poate fi confirmat că într-un spaţiu închis, ventilat, distanţa de transmitere depăşeşte distanţa considerată sigură. Iar legat de temperatură, virusul rezistă la temperaturi de 36,6 grade Celsius circa trei zile pe sticlă, textile, metal, plastic sau hârtie”, se precizează în studiu.Spre exemplu, dacă o persoană infectată călătoreşte cu un mijloc de transport îi infectează pe pasagerii care stau la cel mult 4,5 metri de acesta, fără a interacţiona cu aceştia, aşa cum a fost şi cazul pacientului zero, care pe durata călătoriei sale cu autobuzul a infectat 13 persoane, chiar dacă unele se aflau la 6 scaune distanţă.În plus, virusul supravieţuieşte în aer circa 30 de minute după ce persoana infectată a coborât şi poate fi „inhalat” de către alţi pasageri care se urcă în mijlocul de transport”, explică studiul. În fine, cercetătorii chinezi avertizează şi că noul coronavirus poate supravieţui mai mult de cinci zile pe piele (faţă, mâini) sau pe fluidele corporale (transpiraţie, salivă etc.). Aceştia recomandă folosirea măştilor de protecţie şi evitarea spaţiilor aglomerate, scrie adevarul.ro „Atunci când circulăm cu mijloacele de transport în comun, ar fi bine să purtăm, tot timpul, mască şi, în acelaşi timp, să evităm contactul cu părţile metalice ori de lemn din autobuze. Totodată, să încercăm pe cât posibil să nu ne atingem faţa”, se mai precizează în studiu, care a concluzionat că toate cunoştinţele noastre despre coronavirus sunt încă limitate, în condiţiile în care pasagerii care se aflau cel mai aproape de pacientul zero nu au fost infectaţi cu COVID-19.