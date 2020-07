Studiu: Copiii cu vârste peste 10 ani pot transmite coronavirusul la fel ca adulţii

Copiii cu varste de peste zece ani pot transmite coronavirusul la fel de mult ca adultii, arata un studiu efectuat de cercetatori din Coreea de Sud, informeaza cotidianul The New York Times.

In dezbaterile intense privind redeschiderea scolilor, o intrebare-cheie a fost daca si cat de mult pot transmite copiii coronavirusul. Un studiu amplu efectuat de Centrul sud-coreean pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor are raspunsul: Copiii mai mici de zece ani transmit coronavirusul cu o frecventa mai redusa decat adultii, dar riscul nu este zero. In schimb, copiii cu varste intre zece si 19 ani pot transmite coronavirusul cel putin la fel de mult ca adultii.

Cercetatorii sud-coreeni au monitorizat 59.073 de persoane care au avut contacte cu 5.706 de pacienti bolnavi de Covid-19, in perioada 20 ianuarie - 27 martie 2020. Studiul s-a concentrat pe rata contagierii in randul membrilor familiei restranse. Rata contagierii a fost de 18,6% in familiile in care erau copii cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani. In casele in care erau copii cu varste de pana la noua ani, rata contagierii era de 5,3%.

"Studiul nostru are unele limitari. In primul rand, numarul cazurilor de infectare poate a fost subestimat, dat fiind ca poate nu au fost identificati bolnavii asimptomatici. In plus, cazurile detectate ar fi putut fi contagiate prin expuneri in afara locuintei", subliniaza cercetatorii sud-coreeni.

Concluziile sugereaza ca, in cazul redeschiderii scolilor, comunitatile se vor confruta cu focare de infectie la copiii de toate varstele, avertizeaza unii experti, potrivit digi24.ro.

"Ma tem ca exista acest sentiment ca pur si simplu copiii nu se vor infecta sau nu se vor infecta la fel ca adultii si ca, prin urmare, ar fi o categorie aparte. Va fi contagiere. Trebuie sa acceptam acest lucru si sa il includem in planurile noastre", afirma Michael Osterholm, expert la Universitatea din Minnesota.

Unele studii din Europa si Asia au sugerat ca probabilitatea infectarii copiilor este mai redusa. Dar multe dintre acest studii au fost de amploare redusa si nu au avut o metodologie corecta, explica dr. Ashish Jha, directorul Institutului de Sanatate Globala al Universitatii Harvard.