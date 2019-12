STUDIU: Conservatorii din Marea Britanie au un avans de nouă puncte procentuale faţă de laburişti

Astfel, sprijinul electoral pentru conservatori se ridică la 42%, iar cel pentru laburişti la 33%, fiecare dintre cele două formaţiuni înregistrând o scădere de un punct procentual faţă de sondajul similar publicat sâmbătă.Sondajul, realizat pentru cotidianul The Times şi postul de televiziune Sky News, indică de asemenea că Partidul Liberal-Democrat (LibDem) este susţinut de 12% din electorat (în scădere cu un punct procentual faţă de 30 noiembrie), iar Partidul Brexit de 4%, scrie agerpres.ro Ancheta sociologică mai arată că Partidul Conservator este în pierdere de teren în ceea ce priveşte convingerea alegătorilor că această formaţiune le reprezintă cel mai bine interesele.Întrebaţi ce partid le reflectă cel mai bine opiniile, 25% din britanici au răspuns Partidul Conservator, 23% Partidul Laburist, 10% LibDem şi 7% Partidul Brexit. În sondajul precedent, conservatorii aveau un avans de cinci puncte procentuale faţă de laburişti în această chestiune.Sondajul YouGov a fost realizat pe 2 şi 3 decembrie pe un eşantion de 1.699 cetăţeni britanici cu drept de vot.Regatul Unit a organizat alegeri în mai 2015 şi iunie 2017, iar în iunie 2016 a votat în proporţie de 52% pentru ieşirea din Uniunea Europeană.Scrutinul din 2017 s-a dovedit dezastruos pentru Partidul Conservator, formaţiune condusă la acea vreme de fostul premier Theresa May, conservatorii pierzând majoritatea în parlament.Decizia Theresei May de a convoca alegeri anticipate, în speranţa consolidării majorităţii sale, a lăsat guvernul de la Londra incapabil de a-şi asigura sprijinul parlamentar pentru acordul de Brexit negociat cu UE.