STUDIU: Cimpanzecii care trăiesc în captivitate au o durată medie de viaţă de circa 40 de ani

GAIN cuprinde date despre toate maimuţele mari care trăiesc în Japonia. Cele mai vechi date consemnate sunt din anul 1927, scrie agerpres.ro

Cimpanzeii crescuţi în captivitate au o durată medie de viaţă de circa 40 de ani, conform rezultatelor unui studiu efectuat în Japonia, citat de UPI.Majoritatea cercetătorilor asupra duratei de viaţă a cimpanzeilor s-au concentrat pe exemplare din mediul natural, însă cea mai mare parte a acestor animale se află în captivitate.În cadrul studiului, publicat joi în jurnalul Primates, oamenii de ştiinţă au analizat informaţii cu privire la cimpanzei aflaţi în captivitate în Japonia. Cercetătorii au studiat o bază de date înregistrate în ultimii o sută de ani, cu informaţii despre peste 1.000 de exemplare.În ciuda numărului mare de informaţii cuprinse în această bază de date, oamenii de ştiinţă cunoşteau puţine date despre durata medie de viaţă a cimpanzeilor din captivitate.Datorită bazei de date numită Reţeaua de Informaţii privind Maimuţele Mari (Great Ape Information Network - GAIN) ''am reuşit să explorăm acest lucru într-un mod mai amplu'', a afirmat într-un comunicat de presă Kristin Havercamp, cercetătoare la Centrul pentru Studierea Faunei Sălbatice din cadrul Universităţii Kyoto.Potrivit calculelor oamenilor de ştiinţă, dintre cimpanzeii crescuţi în captivitate, masculii au atins în medie 41,5 ani, iar femelele 39,2 ani.''Aceste cifre se modifică dacă este luată în considerare mortalitatea infantilă'', a adăugat Havercamp. "Circa unu din cinci cimpanzei moare înainte de a împlini un an de viaţă, lucru ce are un impact semnificativ asupra duratei medii de viaţă. Dacă este calculată începând de la naştere, durata medie de viaţă este de 28,3 ani", a explicat specialista.Maimuţele antropoide pot atinge vârste de 50 şi 60 de ani. La începutul acestui an, cel mai bătrân cimpanzeu din Japonia a murit la vârsta de 68 de ani.