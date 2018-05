STUDIU: Ce efecte au turele de noapte asupra angajaţilor

O echipă de cercetători de la McGill University, în colaborare cu Douglas Mental Health University Institute (DMHUI), a descoperit că genele care controlează procese biologice importante sunt incapabile să se adapteze la noi tipare de mâncat şi dormit, multe dintre acestea rămânând setate la ritmul ceasului biologic normal.

În studiul publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au arătat ce impact are o simulare de patru zile de muncă în schimbul de noapte asupra expresiei a 20.000 de gene, scrie businessmagazin.ro

„Acum înţelegem mai bine schimbările la nivel molecular care au loc în corpul uman atunci când odihna şi mâncatul sunt sincronizate cu ceasul biologic. Spre exemplu, am găsit că expresia genelor asociate cu sistemul imunitar şi cu procesele metabolice nu s-au adaptat la noi comportamente”, a precizat Diane B. Boivin, director la Centre for Study and Treatment of Circadian Rhythms şi profesor la McGill University.

Se cunoaşte că expresia multora dintre aceste gene variază pe parcursul zilei şi a nopţii. Ritmurile sunt importante pentru reglarea multor procese fiziologice şi de comportament.

„Aproape 25% dintre gene şi-au pierdut ritmul biologic după ce voluntarii au fost expuşi unei simulări de muncă în tura de noapte. 73% nu s-au adaptat schimbului de noapte şi au rămas sincronizate cu ritmul normal. Mai puţin de 3% s-au adaptat la noul program”, a precizat Nicolas Cermakian, unul dintre cercetători.

Totuşi, studiul a fost mic, folosind doar opt voluntari, persoane adulte şi sănătoase, drept urmare este nevoie de studii de o amploare mai mare pentru a confirma rezultatele la care a ajuns echipa de cercetători canadieni.