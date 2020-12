Studiu: Care este cea mai dependentă ţară din lume de social media

Filipine este cea mai dependentă ţară din lume de social media, în timp ce Japonia se situează la polul opus, deşi prezintă a doua cea mai mare speranţă de viaţă analizată. În total, 82% dintre persoanele chestionate din întreaga lume au recunoscut că petrec prea mult timp pe reţelele de socializare, potrivit unui studiu realizat de experţi OnBuy.com în 45 de ţări, transmite agerpres.ro.



Filipinezii, cu o speranţă medie de viaţă de 72 de ani, petrec aproximativ 4.252 de zile - echivalentul a 102.054 de ore - pe reţelele de socializare în timpul vieţii.



Pe locul al doilea se află Columbia, a cărei populaţie are o durată medie de viaţă de 74 de ani, ceea ce înseamnă că locuitorii acesteia îşi petrec peste 4.220 de zile pe parcursul vieţii pe reţelele de socializare, echivalentul a 101.288 de ore.



Locul al treilea este ocupat de Brazilia, ai cărei locuitori petrec aproape 4.000 de zile pe site-urile de social media, echivalentul a 94.152 de ore. Populaţia Braziliei are o speranţă medie de viaţă de 77 de ani.



Alte ţări aflate în rândul celor care îşi petrec mult timp pe social media sunt Statele Unite (2.463 zile, locul 27 în clasament), Irlanda (2.293 zile, locul 31), Canada (2.266 zile, locul 33) şi Australia (2.214 zile, locul 34).

Dintre ţările UE, România se află pe locul 20 în ceea ce priveşte timpul petrecut de populaţie pe reţelele de socializare, cu un număr de 2.596 de zile (62.299 de ore). Italia se află pe locul 25 cu un număr de 2.491 de zile (59.787 de ore), în timp ce Franţa ocupă locul 36 cu 2.146 de zile (51.502 de ore).



Marea Britanie se află pe locul 37 în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale (2.120 de zile, echivalentul a 50.881 de ore), la o speranţă de viaţă a populaţiei de 82 de ani. Germania se situează la baza clasamentului pe locul 41 (1.642 de zile, echivalentul a 39.408 de ore).



Potrivit studiului realizat de OnBuy.com, publicat pe 8 noiembrie, Japonia se află la baza clasamentului, pe ultimul loc. Populaţia sa petrece 970 de zile (23.269 de ore) pe social media, în pofida unei speranţe medii de viaţă ridicate, de 85 de ani. Penultimul loc este ocupat de Austria, care o speranţă de viaţă de 82 de ani, locuitorii săi petrecând 1.289 de zile (30.928 de ore) pe platformele de social media.



În plus, OnBuy a chestionat 2.153 de persoane în fiecare ţară dintre cele clasate în primele 10 din fruntea şi din coada clasamentului, pentru a aprofunda obiceiurile media. Sondajul a arătat că 82% au declarat că folosesc prea mult reţelele sociale, în timp ce 79% au spus că petrec 7 ore sau mai mult pe săptămână pe paltformele de socializare.



66% folosesc social media pentru a păstra legătura cu familia şi prietenii, mai ales că în mare parte din 2020 interacţiunea faţă în faţă a fost limitată. 61% folosesc aceste platforme pentru a citi ştirile şi 54% au spus că nu au avut nimic mai bun de făcut, desfăşurând această activitate doar pentru a-şi ocupa timpul liber. De asemenea, 30% cred că, dacă nu folosesc zilnic reţelele sociale, vor pierde cele mai recente bârfe, iar un sfert alarmant dintre cei chestionaţi (25%) au declarat că au sacrificat somnul într-o noapte pentru a petrece mai mult timp pe reţelele sociale.



Potrivit aceluiaşi studiu, la nivel mondial sunt 3,8 miliarde de utilizatori de reţele sociale.



Pentru a realiza acest studiu, OnBuy a folosit date oficiale de la organizaţia We Are Social şi platforma Hootsuite, care arată cât timp alocă fiecare ţară utilizării social media. S-au adunat speranţele de viaţă pentru fiecare ţară şi s-au calculat cifrele pentru a estima cât de mult ar petrece de-a lungul vieţii locuitorii fiecărei ţari analizate pe reţelele sociale în ore şi zile.