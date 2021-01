Studiu: Cardurile bancare, un mijloc de plată tot mai des utilizat de moldoveni

Cardurile bancare devin un mijloc de plată tot mai des utilizat de moldoveni, nu doar pentru retrageri de numerar, dar şi pentru achitări online şi alte servicii. Potrivit unui studiu realizat de IDIS "Viitorul", în nouă luni ale anului 2020, volumul plăţilor cu ajutorul cardului s-a majorat cu 4 miliarde de lei față de perioada similară din 2019. Experţii susţin că pandemia i-ar fi încurajat pe oameni să folosească mai mult acest sistem de plată.

În perioada ianuarie - septembrie 2020, moldovenii au achitat cu cardul bancar bunuri şi servicii în valoare de 11,4 miliarde lei, faţă de 7,4 miliarde, suma raportată în 2019. Între timp, volumul tranzacțiilor prin intermediul dispozitivelor electronice utilizate de moldoveni în străinătate a ajuns la 4,4 miliarde de lei, în scădere cu 20 la sută.

Chiar dacă plăţile cu ajutorul cardului câştigă de la an la an mai mult teren, totuşi, unii oameni continuă să le folosească pentru a extrage numerar. Astfel, în 2020, suma acestor operaţiuni a depăşit 38 de miliarde de lei, cu 1,5% mai mult decât în 2019.

Expertul economic Veceaslav Ioniţă spune că anul trecut retragerile de numerar au înregistrat cea mai mică majorare din istoria cardurilor bancare din Moldova. El mai spune că acum zece ani aproape 7 la sută dintre toți banii primiți pe carduri erau utilizați pentru diverse plăți, iar restul - peste 93 % continuau să fie extrași sub formă de numerar. Veceaslav Ioniţă afirmă că pandemia i-a convins pe moldoveni că acest sistem de plată este mai comod.



"Noi în 2020, cred că la sfârşitul anului vom avea în jur de 21 - 22 miliarde de lei. Achitări cu cardurile bancare. Sunt achitări făcute atât în ţară cât şi peste hotare de moldoveni. În prezent practic fiecare al treilea leu pe care cetăţeanul din Republica Moldova îl are pe cardul bancar, îl foloseşte pentru achitările cu cardul.", a spus expertul economic, Veaceslav Ioniţă.



Locuitorii Capitalei susţin că operaţiunile bancar prin intermediul cardurilor nu sunt o noutate pentru ei, însă, recunosc: pandemia i-a determinat să folosească mai rar cash.



"Am început şi eu cu cardul, dar nu eram deprinsă fiindcă aveam bani pe atunci, dar când am văzut că e pandemie, e strict şi nu prea lucrăm, deci cu cardul."



"Banii sunt murdari, de aceea folosesc mai mult cardul. Totul se poate achita cu el. E mai comod."



"Da, din cauza pandemiei dar şi faptul că toate transferurile vin pe card şi evident că e mai comod aşa. Este mai uşor şi cash back care revine înapoi."



Studiul IDIS Viitorul mai arată că în primele nouă luni ale anului 2020, volumul operațiunilor de pe cardurile străine efectuate în Moldova a fost de 6 miliarde de lei, în scădere cu 9% față de perioada similară din 2019.

Experţii susţin că interdicțiile de călătorie cauzate de pandemia de COVID-19 au afectat și acest segment de pe piață.