STUDIU: Atunci când bem o cană cu ceai putem înghiţi miliarde de microparticule din plastic. Ce spun specialiştii

Atunci când bem o cană cu ceai putem înghiţi miliarde de microparticule din plastic, conform unui studiu realizat de cercetătorii din Canada. Este vorba despre anumite plicuri de ceai '' premium '' în formă de piramidă, confecţionate din hârtie, care şi în apă clocotită îşi păstrează fermitatea din cauza plasticului folosit la sigilarea pacheţelelor.

Unele mărci de ceai „premium” au schimbat textura plicurilor de ceai, în compoziția cărora se află acum mai mult plastic.



''Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pliculeţele de ceai în formă de piramidă, confecţionate din polietilen tereftalat pot lăsa în cană peste 10 miliarde de microparticole din plastic, în timp ce sunt scufundate în apa fierbinte. Consumul frecvent al acestora poate afecta nu numai structura oaselor, dar pot genera afecţiuni ale rinichilor sau chiar cancer. În timp ce piramidele din hârtie nu prezintă nici un pericol pentru consumatori. ''

Specialiştii în toxicologie susţin că consumul zilnic al unor astfel de băuturi pot duc la consecinţe grave asupra sănătăţii.



''Sistemul nostru imun, care percepând anumite substanţe nocive poate reacţiona poate reacţiona diferit. Pot apărea reacţii alergice, pot apărea boli provocate de reacţii alergice, noi le numim de cauză nedecelabilă sau nu stim de unde se iau. Dar în realitate pot fi cauza intoxicaţiei cronice cu plastic care vine cu consumul acestor produse'', a declarat Vladimir Bolocan, doctor habilitat în toxicologie.



Mariana Percic este din satul Izvoare raionul Făleşti din dorinţa de a promova modul sănătos de viață și consumul de băuturi sănătoase, aceasta anul trecut şi-a lansat o afacere din ceaiuri naturale pe care le cultivă din propria pădure.

''Acolo am început să crească măcieşul, şi tot acolo am început să culegem mugurii, avem şi tei. Ne-am gândit ca ambalajul să fie eco, am exclus pelicolă şi orice alt material care dăunează proprietăţilor acestor plante'', a declarat Mariana Percic, antreprenor de ceai.

Specialiștii recomandă să consumăm, zilnic, nu mai mult de trei căni de ceai pe zi. Consumul ceaiului negru trebuie limitat la o cană pe zi, prânzul fiind cea bună perioadă pentru degustarea acestei băuturi.