STUDIU: Arheologii au identificat cea mai veche trusă de tatuat din lume

, scrie agerpres.ro. Uneltele complexe cu mai mulţi dinţi, sub formă de pieptăn, au fost descoperite în 1963 în Tongatapu, principala insulă din Tonga, în Oceanul Pacific.Geoffrey Clark, profesor asociat la ANU, a precizat că aceste obiecte de tatuat realizate din os, cu lame ce conduceau pigmentul colorat în dermă, reprezintă ''un tip foarte special de tehnologie descoperit în zona Oceania''.''Această descoperire antedatează tatuajul polinezian la începuturile culturii polineziene, în urmă cu circa 2.700 de ani'', a declarat Clark.Dintre cele patru obiecte de tatuat sub formă de pieptăn examinate de cercetători, două au fost realizate din oase de păsări acvatice mari, iar celelalte două au fost confecţionate din oase de mamifer terestru de dimensiuni considerabile, cel mai probabil de om, au notat oamenii de ştiinţă.''Deoarece la acea vreme pe insulă nu existau mamifere de dimensiunea aceea şi pentru că se cunoaşte faptul că osul uman era un material preferat pentru realizarea pieptenilor pentru tatuat, suntem de părere că acestea sunt cel mai probabil realizate din os uman'', a declarat cercetătoarea Michelle Langley de la Centrul de Cercetare al Evoluţiei Umane din cadrul Universităţii Griffith din Australia.Potrivit lui Langley, descoperirea acestor obiectelor de tatuat străvechi este un eveniment excepţional de rar. ''A găsi o trusă întreagă este fenomenal. Foarte rar s-a întâmplat în istoria descoperirilor arheologice să fie găsită o trusă întreagă, cu orice fel de instrumente'', a precizat ea.Obiectele sunt foarte similare cu cele utilizate pentru tatuat în prezent în Pacific, a afirmat Langley. ''Unealta în sine - forma de pieptăn şi modul în care este utilizată - nu s-a schimbat mult, de aceea este atât de interesantă această descoperire. Aceste unelte străvechi continuă să fie utilizate în ziua de azi'', a spus ea.Clark şi Langley sunt primii cercetători care au studiat în amănunţime şi au datat instrumentele de tatuat în formă de pieptăn, care se află în arhiva ANU de zeci de ani.Studiul semnat de Clark şi Langley a fost publicat în Journal of Island & Coastal Archaeology.