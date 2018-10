STUDIU: Aproximativ 200.000 de britanici în vârstă suferă de singurătate

, relatează agerpres.ro Aceşti oameni în vârstă nu au purtat o conversaţie cu un prieten sau o rudă de peste o lună, a declarat Downing Street 10, sediul guvernului, într-un comunicat, citând un raport şocant."Trei sferturi dintre GP (medici de familie) care au făcut obiectul anchetei au afirmat că văd între una şi cinci persoane pe zi suferind de singurătate, care la rândul ei este legată de o serie de efecte dăunătoare asupra sănătăţii, precum bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale şi boala Alzheimer", potrivit comunicatului.În cadrul planului pe termen lung pentru Serviciul Naţional de Sănătate (NHS), vor fi alocate fonduri pentru a lega pacienţii de activităţi precum cursuri de gătit, cluburi de drumeţie şi grupuri de artă. Scopul este de a reduce povara asupra NHS şi a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor."Până la o cincime dintre toţi adulţii din Marea Britanie se simt singuri cel mai mult sau tot timpul, iar faptele arată că singurătatea poate fi la fel de rea pentru sănătate ca obezitatea sau fumatul", a declarat Downing Street, în timp ce May a anunţat de asemenea primul program "Employer Pledge" pentru a aborda singurătatea la locul de muncă.Poştaşii din trei zone, Liverpool, New Malden şi Whitby, vor verifica persoanele singure, ca parte a rundei lor obişnuite de livrare a corespondenţei. Lucrătorii poştali vor discuta cu persoanele izolate pentru a le ajuta să primească sprijinul familiilor sau al comunităţilor lor, dacă este necesar.Premierul britanic a confirmat de asemenea că o sumă reprezentând 2,4 milioane de dolari SUA va fi utilizată pentru a transforma zone insuficient folosite, precum crearea de noi cafenele comunitare, spaţii de artă sau parcuri."Singurătatea este o realitate pentru prea mulţi oameni din societatea noastră de astăzi. Ea poate afecta pe oricine şi de orice vârstă", a declarat May."În comunităţile noastre există oameni care zile, săptămâni sau chiar o lună nu văd un prieten sau un membru al familiei".Ca parte a noii strategii, May a adăugat singurătatea la activitatea ministerială a Ministerului Locuinţelor, Comunităţii şi Administraţiei Locale, Departamentului pentru Afaceri, Energie şi Strategie Industrială şi Departamentului pentru Transporturi, în plus faţă de Departamentul pentru Sănătate şi Asistenţă Socială şi Departamentul pentru Digital, Cultură, Mass-Media şi Sport.Ministrul britanic pentru singurătate, Tracey Crouch, care deţine şi portofoliul sportului şi societăţii civile, a declarat: "Nimeni nu ar trebui să se simtă singur sau să nu aibă pe nimeni. Singurătatea este o problemă serioasă ce afectează oamenii de toate vârstele şi din toate mediile şi este corect să ne ocupăm de aceasta. Strategia noastră stabileşte o viziune puternică pentru a aborda această provocare de generaţie".