Studiu: Aproape jumătate dintre pumele testate în Yellowstone poartă bacteria ciumei

Ciuma este poate una dintre cele mai temute boli infecţioase, ucigând zeci de milioane de oameni de-a lungul istoriei, însă un nou studiu a descoperit că bacteria ucigaşă Yersinia pestis infectează în prezent pumele (leii de munte) care trăiesc în zona parcului naţional Yellowstone, conform unui material publicat vineri de Live Science, transmite agerpres.ro.



O echipă de cercetători a testat 28 de pume şi a descoperit că aproape jumătate dintre animale au fost expuse la bacteria care provoacă ciumă.

Din fericire, între pume şi oameni nu există decât extrem de rar contact direct, condiţii în care este improbabil ca această bacterie să infecteze din nou oameni. "Oamenii obişnuiţi au practic zero riscuri de a lua ciumă de la o pumă", conform coordonatorului acestui studiu, Mark Elbroch, directorul programului dedicat leilor de munte al organizaţiei pentru protecţia felinelor sălbatice Panthera. "Aşa că vă rugăm să nu înţelegeţi că aţi avea motive să vă temeţi de leii de munte", a adăugat el.



Acest studiu a fost iniţiat după ce s-a aflat că ciuma - şi nu foametea, aşa cum s-a crezut iniţial - a dus la moartea unei femele şi a puiului ei de 3 luni în 2006, în sudul regiunii Teton County, Wyoming. Descoperirea a fost "un şoc", conform lui Elbroch, aşa că împreună cu colegii săi din cadrul organizaţiei Panthera a încheiat un parteneriat cu Laboratorul pentru Sănătatea Animalelor Sălbatice din cadrul Departamentului din Wyoming pentru Vânătoare şi Pescuit, în scopul de a verifica dacă există şi alte pume purtătoare ale bacteriei ciumei.



Conform concluziilor studiului, aproximativ jumătate din pumele din ecosistemul Greater Yellowstone au fost expuse la ciumă.



Dintre cele 28 de pume care au fost testate între anii 2005 şi 2014, 11 au fost găsite moarte de ciumă (animalele purtau zgărzi de localizare, iar cercetătorii primeau notificări dacă un astfel de animal nu se mai mişca timp de 8 ore).



Rezultatele au arătat că 12 pume (aproape 43%) erau infectate cu Yersinia pestis: opt dintre cele 17 pume vii testate (47%) şi respectiv 4 dintre cele 11 pume ce au fost testate după ce au fost găsite moarte (36%). În plus, conform cercetătorilor, pumele nu sunt doar purtătoare sănătoase ale bacteriei. Cele 4 pume moarte, ce au fost testate pozitiv, au murit chiar de ciumă dar prezentau şi simptome de pneumonie, conform cercetătorilor.



O pumă vie, ce a fost testată de mai multe ori, a avut rezultate negative de două ori, pozitive o dată şi negative încă o dată, de-a lungul unei perioade de 5 ani, ceea ce sugerează că acest animal a fost bolnav dar a supravieţuit şi organismul său a generat anticorpi împotriva ciumei.



În alt caz, un alt leu de munte care părea sănătos a fost testat pozitiv de două ori, la distanţă de 3 ani, ceea ce sugerează că "a fost expus de mai multe ori, fără a se îmbolnăvi".



"Aceste rezultate arată că ciuma este prezentă în ecosistemul GYE (Greater Yellowstone Ecosystem), conform lui Elbroch.



La fel ca un canar într-o mină de cărbune, leii de munte bolnavi de ciumă pot servi ca barometre ale activării bacteriei Yersinia pestis în regiunea Yellowstone. De altfel, un cercetaş s-a infectat cu ciumă în zona Teton în anul 2008.



În fiecare an, în SUA sunt vânate peste 3.000 de pume, iar vânătorii au obligaţia de a prezenta animalele vânate autorităţilor silvice. Aceste animale vânate trebuie să fie testate de ciumă, conform lui Elbroch.



"Nu susţinem intensificarea vânătorii de pume, însă dacă acestea sunt oricum vânate, ar fi bine să fie şi testate pentru că datele obţinute astfel pot mări siguranţa pentru oameni", conform lui Elbroch.



Însă, dacă publicul larg nu trebuie să se teamă că ar putea fi expus la ciuma purtată de pume, vânătorii ar trebui să fie conştienţi de acest lucru.



"Vânătorii şi alte persoane care lucrează cu pumele din această regiune trebuie să ştie că există un risc de a se infecta cu ciumă, boală care ucide dacă este lăsată netratată", a subliniat Elbroch. Oamenii pot lua ciuma şi de la purici infectaţi rămaşi pe carcasele animalelor omorâte, sau "în funcţie de tipul de ciumă, aceasta se poate transmite şi la contact cu sângele animalului sau cu organele lui interne", a mai precizat coordonatorul studiului.



Spre exemplu, un cercetător care lucra cu pume din Arizona s-a infectat cu bacteria Yersinia pestis în timp ce opera o necropsie pe un leu de munte şi a murit de ciumă pneumonică în 2007, "un caz care ar fi putut avea alt deznodământ dacă se intervenea cu tratament cu antibiotice în urma unei diagnosticări corecte şi dacă se cunoştea că pumele pot transmite această boală", conform studiului ce a fost publicat luna trecută în revista Environmental Conservation.