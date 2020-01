Studiu: Apele din jurul Antarcticii sunt mai acide şi au nivel scăzut de oxigen

Topirea gheţarilor din Antarctica a dus la scăderea nivelului de oxigen din apă şi creşterea acidităţii apei oceanice din zonă.

Cercetătorii de la Universitatea Arizona au derulat un studiu în care au efectuat măsurători ale caracteristicilor apelor oceanice care înconjoară Antarctica între anii 1990 şi 2004 cu ajutorul instrumentelor de la bordul navelor. Aceste informaţii au fost suplimentate cu ajutorul datelor colectate de către o „flotă”, microsenzori care au plutit prin apele ocenice între anii 2012-2019. Aceştia au descoperit că apa oceanică prezintă un nivel mai scăzut de oxigen, dar şi o creştere a acidităţii, notează descopera.ro

„Este prima dată când am reuşit să reproducem noile schimbări în Oceanul de Sud cu un model al Pământului”, explică Joellen Russell, expertă în geoştiinţe şi co-autoare a studiului.

Acest studiu este primul în care afluxul de apă dulce, provenită din topirea gheţarilor în apa oceanică, este folosită să creeze un model care să prezică evoluţiile climatice. „Am subestimat cât de multă influenţă ar avea acea apă dulce şi vântul. Când adăugăm aceste două elemente la acest model, putem reproduce direct şi frumos ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani”, explică autoarea studiului.

Colectarea datelor legate de caracterisiticile apei din ocean se dovedeşte o sarcină extrem de complicată pe perioada iernii, de aceea, cercetătorii au decis ca în 2012 să folosească o serie de senzori care să îi ajute să înţeleagă mai bine evoluţiile chimice care au loc sub gheaţă. „Aceşti roboţi pot merge sub gheaţa de iarnă şi pot lucra toată iarna colectând date. Informaţiile colectate de către acest robot revoluţionează modul în care ne putem imagina evoluţia gheţii şi a oceanului", a spus dr. Russel. Aceasta mai adaugă: „Până acum nu am avut oportunitatea de a vedea ce se petrece sub gheaţă din punct de vedere chimic”.