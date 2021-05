STUDIU ANSP: Fiecare al doilea moldovean suferă de hipertensiune arterială

Fiecare al doilea moldovean suferă de hipertensiune arterială. Cel puţin asta arată datele unui studiu realizat de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică cu suportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Angela Canţîr are 33 de ani şi este din Chişinău. Acum 10 ani, în urma unor investigaţii medicale, ea a depistat că suferă de hipertensiune.''Maxima a fost 170 pe 110. Mă simt foarte rău, tremur, mi-e greaţă, vomă, dureri de cap foarte mari, ameţeli. Sunt la evidenţa medicului de familie, cardiolog. Am tratament care fac odată la jumătate de an, şi beau pastile când se ridică tensiunea.''Potrivit specialiştilor, cauzele principale ale acestei afecţiuni sunt fumatul, consumul de alcool sau alimentaţia nesănătoasă.''În primul rând hipertensiunea afectează aşa numitele organe ţintă. Dintre acestea fac parte creierul, inima, rinichii. Dacă pacientul mult timp are hipertensiune şi nu primeşte tratament, aceste organe încetează să mai funcţioneze. ''Responsabilii din cadrul ANSP susţin că hipertensiunea arterială este cea mai răspândită boală în rândul populaţiei.''Noi astăzi avem 45 la sută din populaţia Republicii Moldova şi fără mari diferenţe între sexe bărbaţi şi femei, care are o tensiune o tensiune arterială mărită, adică o tensiune sistolică mai mare de 140 şi o tensiune diastolică mai mare de 90.''Studiul a demonstrat că tot mai mulți tineri suferă de această afecțiune.''Acest studiu se referă pe o populaţie între 18-70 de ani, avem concomitent o creştere a ponderii hipertensiunii arteriale în grupele de vârstă în special 25-35 de ani. ''Mai mult, doar anul trecut, în ţara noastră 6 din 10 decese au fost cauzate de boli cardiovasculare, provocate de hipertensiunea arterială.''Pacienţi mai tineri mai des la bărbaţi suferă de hipertensiune arterială, după vârsta de 50 de ani prevalează şi atunci femeile suferă de această boală. Poate duce la deces printr-un ictus, insul sau printr-un infarct prin afectarea unei porţiuni mare a inimii.''Anual, în ţara noastră, din cauza acestei boli mor circa 12 mii de moldoveni.