STUDIU: Analgezicele prescrise după extracţia măselelor de minte ar putea creşte riscul abuzului de opioide la tineri

Pentru adolescenţi şi tineri, extracţia măselelor de minte este un adevărat rit de trecere. Un nou studiu sugerează că riscurile acestei operaţii sunt sporite de amestecul de analgezice narcotice pe care pacienţii îl primesc după intervenţia chirurgicală, scrie agerpres.ro.

Studiul aduce dovezi pentru cât de rapid şi inocent se poate instala o potenţială dependenţă fatală de opioide. De asemenea, cercetarea subliniază importanţa regândirii de către medicii stomatologi a abordării tratamentului în cazul disconfortului postoperator al pacienţilor.



Într-un grup de aproape 15.000 de persoane care au primit prima reţetă de analgezice opioide de la un dentist, cercetătorii au descoperit că circa 7% au ridicat o altă reţetă de opioide într-un interval cuprins între 90 şi 365 de zile.



În anul care urmează intervenţiei chirurgicale stomatologice, aproape 6% dintre pacienţii care au primit reţetă pentru opioide au avut nevoie de asistenţă medicală, spitalizare sau o vizită la camera de gardă, un consult din partea unui medic sau o şedinţă de terapie cu un specialist în tratamentul dependenţelor, pe baza căruia a fost pus diagnosticul de dependenţă de opioide.



Rata acestui diagnostic a fost de 10 ori mai mare decât în cazul unui alt grup de pacienţi care nu au primit reţetă pentru opioide. Ambele grupe au fost formate din pacienţi cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani şi toţi au beneficiat de tratament stomatologic în anul 2015. Cercetătorii au reuşit să monitorizeze apoi pacienţii pentru cel puţin un an.



Prin comparaţie cu băieţii şi tinerii bărbaţi care au luat parte la studiu, fetele şi tinerele femei au avut o probabilitate mai mare de a continua să folosească analgezicele narcotice după extracţia măselelor de minte şi de a abuza de folosirea acestor substanţe.



Reţeta tipică care poate declanşa astfel de urmări dezastruoase conţine un pachet de circa 20 de pilule de opioide narcotice precum OxyContin, Vicodin sau Percocet.



Publicat săptămâna această în revista JAMA Internal Medicine, nou studiu vine în contextul în care criza opioidelor face 115 de victime în fiecare zi în Statele Unite. Deşi bilanţul include şi decesele cauzate de droguri folosite pe stradă precum heroina, opioidele sintetice precum fentanilul fac din ce în ce mai multe victime, iar patru din cinci persoane dependente de heroină spun că au început folosind în mod abuziv medicamente prescrise în mod întemeiat.



Situaţia a scos în evidenţă anumite practici de prescriere a reţetelor de către medici şi rolul acestora în actuala criză de sănătate publică. În 2016, în timp ce epidemia de decese prin supradoză a continuat să se accentueze, medicii şi stomatologii au prescris atât de multe analgezice încât cantitatea acestora ar fi fost suficientă pentru a trata fiecare american în fiecare zi pentru aproape o lună.



Deşi multe dintre aceste medicamente sunt prescrise pentru a uşura suferinţa pacienţilor care se confruntă cu dureri insuportabile, medicii şi dentiştii încă prescriu opioide pacienţilor a căror durere poate fi tratată în condiţii de mai mare siguranţă şi la fel de eficace cu medicamente care nu conţin componente narcotice.



Noul studiu pune, de asemenea, sub semnul întrebării oportunitatea extracţiei de rutină a molarilor de minte, care, în adolescenţă, fac presiune asupra zonei posterioare a gingiilor, apăsând asupra celorlalţi dinţi sau erupând cu dificultate.



Autorul studiului, Alan Schroeder, un pediatru de la Universitatea Stanford interesat de practicile care presupun mai puţină medicalizare, spune că beneficiile extracţiei măselelor de minte nu au fost demonstrate sau studiate în mod riguros. Au şi acestea riscurile lor, a adăugat medicul.



Îndepărtarea chirurgicală a molarilor de minte are şi efecte secundare precum gingii uscate, dureri de gingii şi deteriorarea nervului, dar şi riscuri asociate cu anestezia folosită în timpul acestor proceduri.



O altă problemă este cea a medicamentelor. Chirurgii din domeniul stomatologic au prescris cu largheţe analgezice pe bază de opioide şi recomandă, de asemenea, multe antibiotice. Aceste medicamente au, la rândul lor, efecte secundare, iar prescrierea în exces se crede că favorizează creşterea numărului de infecţii rezistente la antibiotice.



Potrivit lui Schroeder, lipsa de studii referitoare la extracţiile molarilor de minte fac ca frecvenţa acestora să fie greu de apreciat, lucru care i-a determinat pe autorii studiului să facă o altă presupunere esenţială. Baza de date cu asigurările stomatologice este săracă şi multe extracţii de molari de minte sunt realizate contra-cost. Luând însă în calcul vârsta celei mai mari părţi a pacienţilor care a plecat de la dentist cu o reţetă de opioide, autorii au presupus că cea mai probabilă cauză este extracţia măselelor de minte. Concluzia autorilor cum că abuzul de opioide este un risc posibil al îndepărtării măselelor de minte se bazează pe această presupunere.



Un studiu nepublicat din 1999 realizat de către American Dental Association şi citat de autorii cercetării estimează că circa 5 milioane de astfel de extracţii sunt efectuate în fiecare an. Un alt studiu realizat înainte de 2009 a concluzionat că stomatologii sunt principala sursă de reţete pentru opioide în cazul copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 10 şi 19 ani, echivalentul unei treimi dintre reţetele de opioide în acest grup de vârstă.



Între timp, American Dental Association a promis că membrii săi vor reduce cantitatea de opioide prescrise. Într-un comunicat dat publicităţii în luna martie, preşedintele de atunci al asociaţiei, Joseph Crowley, a făcut apel la dentişti "să-şi dubleze eforturile" de a scrie mai puţine reţete care conţin opioide pentru dureri dentale, să micşoreze dozele prescrise şi să diminueze perioada tratamentului, măsuri cunoscute pentru reducerea riscului de dependenţă.