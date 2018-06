Studiu: Albinele pot deosebi florile cu ajutorul tiparelor de mirosuri pe care le memorează

Cercetarea, condusă de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Bristol şi de la Universitatea Queen Mary din Londra, a identificat modul în care albinele memorează aceste tipare şi reuşesc să deosebească florile.Cercetarea publicată în jurnalul Proceedings of the Royal Society B a demonstrat că bondarii pot deosebi florile în funcţie de modul în care este dispus mirosul la suprafaţa acestora.''Dacă o floare este privită la microscop se poate observa că celulele care produc mirosul acesteia sunt dispuse în tipare. Prin crearea unor flori artificiale care au mirosuri identice aranjate în diverse tipare am reuşit să demonstrăm că această structură poate constitui un semnal adresat unei albine'', a explicat doctor Dave Lawson de la Facultatea de Ştiinţe Biologice a Universităţii din Bristol.''Pentru o floare nu este important doar să miroasă bine, ci şi locul în care este dispus mirosul'', a adăugat cercetătorul.''Faptul de a face mental distincţia între diverse simţuri ni se pare un lucru firesc, însă este interesant că un animal mic precum o albină este capabilă să realizeze ceva atât de abstract'', a spus el.Profesorul Lars Chittka de la Facultatea de Biologie şi Chimie a Universităţii Queen Mary s-a arătat surprins de concluziile cercetării. ''Ştiam că albinele sunt inteligente, însă am fost cu adevărat surprinşi de faptul că ele pot memora tiparele invizibile ale florilor, tipare alcătuite doar din mirosuri. Glandele de miros de pe florile noastre au fost aranjate fie în formă de cerc, fie de cruce, iar albinele au trebuit să le identifice cu ajutorul antenelor'', a explicat omul de ştiinţă. ''Însă, cea mai interesantă descoperire a fost aceea că în cazul în care experimentatorul a făcut ca aceste tipare să devină vizibile, albinele au putut recunoaşte imediat imaginea care anterior nu fusese decât un tipar efemer alcătuit din substanţe volatile'', a adăugat Chittka.Studiul face parte dintr-o cercetare amplă desfăşurată la Universitatea din Bristol pe tema modurilor în care florile comunică cu insectele polenizatoare, scrie agerpres.ro