STUDIU: Adolescenţii care utilizează reţelele de socializare mai mult de trei ore zilnic adorm cu dificultate

Adolescenţii care utilizează reţelele de socializare mai mult de trei ore zilnic adorm cu dificultate şi se trezesc cu greutate a doua zi pentru a merge la şcoală, potrivit unui studiu recent preluat miercuri de Press Association.Potrivit cercetării, utilizarea unor site-uri precum Facebook şi Twitter este asociată cu treziri frecvente în timpul nopţii şi dificultăţi în a adormi din nou.Cei 1.872 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani care au participat la acest studiu, publicat în revista BMJ Open, au răspuns la întrebări referitoare la ora când obişnuiesc să meargă la culcare, dacă au probleme când vor să adoarmă din nou după ce se trezesc în mijlocul nopţii şi care este ora la care se trezesc dimineaţa următoare.Tinerii au fost de asemenea întrebaţi câte ore petrec zilnic pe reţelele de socializare sau pe site-urile şi aplicaţiile de mesagerie precum Facebook, Twitter şi WhatsApp.Puţin peste o treime din grup (33,7%) au declarat că folosesc reţelele de socializare moderat (mai puţin de o oră zilnic), 31,6% sunt utilizatori medii (între una şi trei ore zilnic), 13,9% utilizează frecvent (între trei şi cinci ore zilnic), iar 20,8% utilizează foarte frecvent (mai mult de cinci ore zilnic).Studiul demonstrează că cei care utilizează frecvent reţelele de socializare au o probabilitate cu 23% mai mare de a adormi la o oră mai târzie în timpul săptămânii (după ora 11:00 pm) în comparaţie cu utilizatorii medii, în timp ce utilizatorii foarte frecvenţi au o probabilitate de două ori mai mare să adoarmă târziu.Adolescenţii care utilizează frecvent reţelele de socializare au o probabilitate cu 56% mai mare de dormi mai mult în zilele de şcoală (după ora 8:00 am), peste ora la care ar trebui să se trezească, iar cei care folosesc foarte frecvent aceste site-uri prezintă o probabilitate cu 97% mai mare.În plus, utilizatorii care petrec foarte mult timp în social media au o probabilitate cu 36% mai mare de a se trezi pe parcursul nopţii adormind apoi cu dificultate, în timp ce adolescenţii care petrec mult timp în social media au cu 8% mai multe şanse ca acest lucru să se întâmple.Un comportament similar se manifestă şi în zilele libere, în timpul weekendurilor şi sărbătorilor legale, când cei care utilizează mult şi foarte mult reţelele de socializare sunt mai predispuşi la a se culca la ore mai târzii şi a se trezi mai târziu.Tinerii care nu folosesc atât de frecvent reţelele de socializare au o probabilitate mai mică de a se culca târziu, fapt care sugerează că o utilizare minimală a acestor site-uri duce la ''rezultate optime pentru somn'', susţin cercetătorii."Concluziile acestui studiu sunt în concordanţă cu ideea că reţelele de socializare perturbă somnul: în mod direct sau indirect", au adăugat aceştia.Cercetătorii au descoperit de asemenea că, în timp ce fetele au declarat că folosesc un timp mai îndelungat reţelele de socializare, băieţii au o probabilitate mai mare de a se culca târziu şi a nu se trezi la vreme în timpul săptămânii.Cercetătorii care au realizat studiul, de la Universitatea Glasgow, au menţionat că orele de culcare târzii în timpul săptămânii sunt ''deosebit de îngrijorătoare'' întrucât "anticipează evoluţii academice şi emoţionale mai slabe''."Lipsa somnului poate fi extrem de nocivă şi este deseori asociată cu o sănătate mintală şi realizări academice precare", a spus Bernadka Dubicka, de la Royal College of Psychiatrists."Copiii şi tinerii ar trebui de asemenea să evite utilizarea ecranelor cu câteva ore înainte de culcare întrucât îi va ajuta să aibă un somn mai bun pe timpul nopţii"."Recomandăm ca tinerii să sisteze utilizarea ecranelor cu cel puţin o oră înainte de culcare astfel încât creierul să aibă suficient timp să se deconecteze", a menţionat Max Davie, expert în domeniul ameliorării stării de sănătate în cadrul Royal College of Paediatrics and Child Health."Conţinutul pe care îl vizualizează, precum şi lumina emisă de ecrane pot creşte stimularea cerebrală, ceea ce face ca somnul să vină cu dificultate.""Deşi anumiţi producători de ecrane au introdus 'modul de noapte' despre care susţin că emite mai puţină lumină albastră, eficienţa acestuia nu a fost dovedită"."Privarea de somn poate avea un impact negativ semnificativ nu doar asupra sănătăţii oamenilor, ci şi asupra relaţiilor acestora cu familia şi prietenii, precum şi în ceea ce priveşte atingerea unui potenţial maxim în activitatea şcolară", a mai precizat acesta, potrivit agerpres.ro