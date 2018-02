Studiu: Adevărul despre fasolea neagră! Ce este, de fapt

În afară de faptul că este delicioasă, fasolea neagră are un indice glicemic destul de mic - asta înseamnă că nu creşte nivelul de zahăr din sânge. În plus, este bogată în fibre şi alţi nutrienţi de care organismul are nevoie, iar studiile au arătat că mulţi dintre compuşii activi din aceste boabe pot avea un impact pozitiv asupra sănătăţii, scrie realitatea.net.

Potrivit unui studiu recent realizat de cercetătorii de la Şcoala Naţională de Ştiinţe Biologice din Mexic, două proteine din fasolea neagră au fost foarte eficiente la eliminarea unei varietăţi de toxine din organism, inclusiv a unor substanţe foarte nocive, cum ar fi metalele grele. De asemenea, s-a demonstrat că aceste proteine au proprietăţi antioxidante şi antihipertensive.



Acest studiu vinea să întărească concluziile altor cercetări care au arătat că fasolea neagră are beneficii pentru sănătatea inimii, inclusiv reducerea tensiunii arteriale şi a colesterolului.



Cercetătorii speră că acest studiu va duce la dezvoltarea de noi tratamente cardiace, care se va concentra asupra activităţii antioxidante.



Scade trigliceridele şi glicemia

De asemenea, s-a constatat că fasolea neagră are un efect pozitiv, nu numai asupra colesterolului, ci şi asupra trigliceridelor şi glucozei din sânge, ceea ce face ca acest aliment să fie nu numai un tratament eficient pentru pacienţii cardiaci, dar pentru cei cu diabet zaharat.



În plus, fasolea neagră furnizează proteine bune, dar şi fibre şi o varietate de elemente nutritive, inclusiv fier, acid folic, magneziu şi vitamina B1.