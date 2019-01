STUDIU: Activitățile religioase prelungesc viața și ajută sănătății mintale a oamenilor

Peste 9.000 de europeni peste 50 de ani au fost urmăriți de cercetători de-a lungul a patru ani, singura activitate asociată consistent cu o stare de bine fiind mersul la biserică, moschee sau sinagogă. În schimb participarea la activități politice sau comunitare are un efect doar pe termen scurt, pe termen lung ducând la creșterea simptomelor depresive. Activitățile sportive sau alte activități sociale nu au niciun efect benefic, transmite telegraph.md , spune doctorul Mauricio Avendano, unul dintre autorii studiului și epidemiolog la The London School of Economics and Political Science. ''Nu e clar dacă asta se datorează religiei în sine sau dacă e vorba mai degrabă de faptul că oamenii nu se simț izolați social aparținând de o comunitate''.