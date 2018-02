Studiu: A fost descoperită o nouă specie de elefanți. Câte categorii trăiesc pe Pământ

Echipa de cercetători a publicat marţi prima hartă a istoriei genomice a elefantului confirmând o diferenţă între specia africană de savană, cea africană de pădure şi cea asiatică.David Adelson, director al Departamentului de bioinformatică al Universităţii din Adelaide, Australia, a declarat pentru sursa citată că pentru realizarea hărţii genomului, cercetătorii au studiat membrii dispăruţi din familia Elephantidae, precum mamuţii şi mastodonţii, scrie Agerpres.ro , a explicat Adelson pentru sursa citată.Universitatea din Adelaide a dezvoltat o nouă metodă pentru diferenţierea dintre specii, tehnica ajutând la confirmarea existenţei unei deosebiri între cele două specii de elefant african. "Noua noastră metodă implică utilizarea elementelor genetice mobile care sunt capabile să se 'copieze' şi să se 'lipească' în genom", a spus Adelson. "Comparând locul din genom în care se află elementele în cazul a diferite specii, putem folosi prezenţa sau absenţa acestora din anumite zone pentru a afla cât de similare sunt genomurile acelor indivizi. Este un indicator complet diferit faţă de metoda standard", a adăugat specialistul."Elefanţii de savană şi de pădure au fost izolaţi din punct de vedere reproductiv în ultimii 500.000 de ani, rezultând specii diferite", a precizat Adelson. "Deşi, în mare, au genomuri similare (spre exemplu, ca la noi şi la neandertalieni sau ca în cazul cailor şi măgarilor) ei sunt două specii diferite", a adăugat el."Acesta este un proiect important deoarece susţine cu tărie existenţa a trei specii distincte de elefanţi şi mai ales demonstrează că elefanţii de pădure (aflaţi în pericol de dispariţie) şi cei de savană, deşi sunt specii diferite, au fost izolaţi în ultimi 500.000 de ani. Să sperăm că această lucrare va avea un impact major asupra conservării elefanţilor ameninţaţi cu dispariţia care sunt acum vânaţi de braconieri pentru fildeş şi leacuri tradiţionale", a mai spus cercetătorul.Cercetarea, publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, care a realizat secvenţierea unor genomuri printre care şi cele a doi mastodonţi, un mamut, a unei specii dispărute de elefant şi ale elefanţilor moderni din Africa şi Asia, a demonstrat că elefanţii moderni din diferite specii nu se mai împerechează între ei, spre deosebire de speciile vechi de elefanţi, mastodonţi şi mamuţi, care au schimbat astfel între ei gene care le-au permis să se adapteze unor medii şi climate noi.