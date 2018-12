Studiourile Disney au obținut venituri de peste 7 miliarde de dolari în 2018

, scrie agerpres.ro. "Este doar a doua oară în istorie când un studio de cinema depăşeşte pragul de 7 miliarde de dolari, după recordul stabilit de Disney în 2016, cu venituri de 7,6 miliarde de dolari", a indicat compania, cu sediul în California."Veniturile internaţionale ale studiourilor Disney sunt estimate la 4, 069 miliarde de dolari pe 9 decembrie, 2018 fiind al doilea an cel mai bun din istoria industriei cinematografice", se adaugă în comunicatul transmis de companie.Acest nou succes este aşteptat să se amplifice în ultimele zile ale anului 2018, graţie lansării, pe 19 decembrie, a mult aşteptatului "Mary Poppins Returns", la 54 de ani după faimoasa interpretare a vedetei Julie Andrews."Până în prezent, patru dintre cele mai bune opt lansări globale din acest an provin de la studiourile Walt Disney", două dintre ele fiind în topul clasamentelor, potrivit companiei. Cele două sunt "Avengers: Infinity War" produs de filiala Marvel (2 miliarde de dolari), urmat de un alt film cu super-eroi, "Black Panther" (1,35 miliarde de dolari).Printre alte succese ale studiourilor se numără şi "The Incredibles 2", produs de Pixar, o alta filială Disney, cu încasări de 1,24 miliarde de dolari, "Ant-Man and the Wasp", "Solo: A Star Wars Story" şi "Ralph Breaks The Internet", acesta din urmă dominând încă pentru a treia săptămână la rând box-office-ul nord-american.