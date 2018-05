Studioul Warner Bros. va produce un lungmetraj de animaţie bazat pe cartea The Ice Dragon de George R.R. Martin

foto: za.ign.com

Studioul Warner Bros. va produce un lungmetraj de animaţie bazat pe cartea pentru copii şi adolescenţi ''The Ice Dragon'' semnată de George R.R. Martin, autorul sagăi ''Game of Thrones'', a declarat miercuri pentru AFP o sursă apropiată acestui subiect confirmând informaţiile publicate pe siteul Deadline.



Cartea a fost publicată în 1980, cu mult înainte de cartea ''Game of Thrones'', iar acţiunea nu se derulează în Cele şapte regate, teatrul de acţiune din saga fantastico-medievală.



Conform Deadline, George R.R. Martin va fi producător asociat în cadrul acestui proiect, scrie agerpres.ro.



Fanii scriitorului american aşteaptă cu nerăbdare încă din 2012 volumul "The Winds Of Winter", al şaselea din seria "A Song of Ice and Fire" şi totodată penultimul din aceasta franciză literară care se va încheia cu ''A Dream of Spring''.



Autorul a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie, că cititorii ar trebui să mai aştepte până cel puţin în 2019 pentru a vedea al şaselea volum publicat.



George R.R. Martin a întârziat atât de mult încât serialul de televiziune de mare succes realizat după această sagă s-a aventurat deja dincolo de povestea originală.



Cel de-al optulea şi ultimul sezon al "Game of Thrones", produs de canalul de televiziune american HBO, este aşteptat în 2019.