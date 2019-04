Studii după gratii. 75 de deţinuţi ai penitenciarului din Cricova învaţă pentru a putea munci când vor ieşi la libertate

Pedeapsa penală nu i-a privat de dreptul la educaţie. 75 de deţinuţi ai penitenciarului nr. 4 din oraşul Cricova au decis să studieze o meserie pe care să o practice atunci când vor ieși la libertate. În luna septembrie a anului trecut, ei au avut de ales între patru meserii oferite de şcoala închisorii, iar după o perioadă de zece luni, cei înscrişi la studii se vor alege cu diplome de electrician, tencuitor, sculptor în lemn şi fierar-betonist.

Maxim are 26 de ani iar sculptura în lemn i se dă cu uşurinţă. La curs a venit imediat ce a aflat că există.



"Când va veni timpul să fiu eliberat pot să mă angajez la serviciu. Sculptura în lemn se apreciază mult pentru că e o muncă manuală grea şi dacă ai fantezie bună poţi realiza multe lucruri frumoase", a menţionat Maxim.



Secţia de sculptură este frecventată de 13 deţinuţi.



"Aici noi studiem sculptura pe lemn, elemente de tâmplărie. Acesta este un proces de creaţie, în care omul depune suflet şi nu poate lucra după timp", a declarat Alexei Hromov, maistru - instructor sulptură.



Pentru faptul că învaţă, cursanţii beneficiază nu doar de cunoştinţe profesionale, dar şi de o întâlnire suplimentară, un colet sau un apel telefonic din partea apropiaţilor.



"Mai am încă un an şi cinci luni, dar pentru că învăţ, mă port bine voi fi eliberat mai repede şi m-oi aranja la lucru undeva, o să pot să primesc o leafă normală să-mi pot susţine familia, cum mă ajută ei acum", a spus un deţinut.



Scutirile sunt şi mai mari pentru cei care vor să muncească în domeniul construcțiilor. Pentru fiecare zi lucrată după gratii, deținutul poate fi scutit chiar şi de 10 zile de detenție.



"Vreau să fiu angajat în câmpul muncii legal. Acuma chiar aici la penitenciar m-am angajat la lucru cu salariu. Şi avem de gând să punem acoperişul la blocul administrativ şi înafara penitenciarului şi aici şi la sectoarele noastre unde ne aflăm", a precizat un bărbat.



"Eu lucrez bucătar de 3 ani de zile la cantina de la Penitenciar şi în timpul liber venim aici. Când eram la libertate nu am avut posibilitate ca să învăţ", a spus un deţinut.



În Penitenciarul nr. 4 din oraşul Cricova îşi ispăşesc pedeapsa 812 de persoane.