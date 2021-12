Studenții Universității de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia au primit calculatoare din partea Loteriei Naționale a Moldovei

De câteva zile, studenții Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia au la dispoziţie aparatură performantă pentru orele de informatică. Partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive a donat instituţiei de învăţământ cinci computere noi.

Până nu demult, studenții universității din Taraclia utilizau computere vechi de peste 15 ani şi erau nevoiţi să vină la ore cu propriile calculatoare de acasă.



„Anterior, lucram la calculatoare vechi, care nu conţin toate programele de care avem noi nevoie și care pot fi găsite în computerele de ultimă generație. Nici prezentări nu puteam face, ca să fie orele mai diversificate.”, a declarat Cristina Neicolova, studentă.



Studenţii sunt încântaţi de noile calculatoare şi spun că acum le e mult mai uşor să realizeze sarcinile primite la orele de informatică.



„Aceste calculatoare pe care le-am primit cadou sunt foarte binevenite pentru instituţia noastră de învăţământ. Cred că ne va uşura munca noastră la seminarele pe care le petrecem aici. Ne bucurăm foarte mult.”, a menționat Valentina Dornea, studentă.



Rectorul Universității e de părere că, datorită acestei donații, instituția de învăţământ va fi mai atractivă pentru studenți.

„Pentru pregătirea viitorilor pedagogi este foarte importantă baza și tehnica de instruire. Fără această bază, nici nu poate fi vorba de o pregătire calitativă. Calculatoarele noastre au ieșit din uz de mulți ani, aşa că tare aveam nevoie de aceste computere.”, a relatat Maria Paslari, rectorul Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.



De iniţiativa partenerului privat al companiei fondate de stat „Loteria Națională a Moldovei” în domeniul loteriei și pariurilor sportive au beneficiat şi elevii din gimnaziul satului Ișnovăț, raionul Criuleni, care au primit un calculator și o imprimantă pentru bibliotecă.



„Instituţia este destul de mare, bugetul nu ne ajunge pentru toate cheltuielile şi apelăm la susţinere din exterior. Am simţit nevoia foarte mare ca copii să aibă în bibliotecă un calculator pe care să navigheze şi să caute materialele de care au nevoie.”



Directorul şcolii consideră că acum, mai mulţi copii vor trece pragul bibliotecii.



„Eu sper că asta o să-i impulsioneze pe copii și o să-i motiveze să vină mai des la bibliotecă, ceea ce noi urmărim ca scop, ca să-i atragem pe copii. Văd că este modern, un model nou, sperăm că şi de lucru va fi interesant şi uşor.”, a precizat Tatiana Ghiorghița, director Gimnaziul Ișnovăț.



Partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive susține că responsabilitatea socială se măsoară în proiecte realizate cu succes, care aduc beneficii reale comunității și oamenilor.



„În epoca tehnologiilor digitale, accesul la informații este primordial. Cu regret, mai sunt instituții dotate insuficient cu tehnica vitală pentru ca procesul de educație să devină mai eficient. Din acest motiv, când am fost rugați să ajutăm, nu am stat deloc pe gânduri.”, a adăugat Alexandru Gîscă, reprezentant, NGM Company.



Valoarea donațiilor pentru ambele instituții de învățământ este de peste 70.000 de lei. În ultimii trei ani, partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive a alocat peste 7 milioane de lei pentru diferite proiecte sociale.