Studenţii s-au cazat în căminele din Capitală. Care sunt condiţiile şi cât achită lunar pentru o cameră

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an de învăţământ, studenţii s-au cazat deja în căminele din Capitală. Tinerii au venit cu genţile pline de acasă şi spun că sunt mulţumiţi de condiţiile în care vor locui, mai ales că preţurile chiriilor bat la buzunare.La căminele Universităţii Tehnice din Moldova toate cele 2000 de locuri au fost ocupate. Ana Cărăuş face masteratul la Facultatea Textile şi Poligrafie şi a venit de la Drochia cu multe bagaje.''Am adus perdea ca să fie frumos, oricum e mai plăcut în cameră când este un design oarecare, mi-am luat diferite rechizite, păturele.''Tânăra spune că îi place viaţa în cămin pentru că şi-a făcut mulţi prieteni.''E foarte bine şi interesant, dimineaţa ieşi pe coridor, cineva face o cafea şi tu poţi să iei o cană de cafea de la omul ăla. Cât o să fiu studentă la masterat, am optat pentru cămin pentru că e mai ieftin, dar este şi mai interesant.''Ceilalţi studenţi şi-au adus tehnică pentru bucătărie, iar unii chiar au făcut reparaţie.''De acasă, ceainic electric, cuptor cu microunde, frigider, tehnică de calcul. Pentru a-mi asigura confortul am observat că pereţii jos sunt puţin deteriorați de aceea jos am dat cu un strat de tencuială.''Şi la căminele Academiei de Studii Economice din Moldova nu mai sunt camere goale, iar studenţii spun că le plac condiţiile de trai.''Frigiderul l-am adus, ceainic electric, vesela am adus-o, oglinzi am adus. Salariul care îl primesc în Moldova, la cămin locuind pot să-l cheltuiesc până în ultimul leu pentru că ştiu că lunar nu achit nimic.''''Am schimbat tapetele deoarece nu mi-a plăcut culoarea, am vrut mai întunecate. Am vopsit podelele. ''Potrivit reprezentanţilor ASEM, deocamdată studenţii nu trebuie să prezinte certificate de vaccinare împotriva COVID-19. Totuşi, de săptămâna viitoare, aceştia se vor putea imuniza în cabinetele medicale din cămine.''De pe data de întâi vor trece controlul medical, vor achita căminul, se vor pune la evidenţă şi cu vaccinarea tot de pe întâi, care vor, care sunt de acord.''Preţul pentru cazare în căminele studenţeşti din ţară variază între 300 şi 450 de lei lunar.