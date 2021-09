Studenții NEMULȚUMIȚI de decizia CNESP: „Nu dorim să fim numiţi că suntem generaţie online”

"Este nevoie de discuţii cu pacientul, de interacţiune cu el şi încă o pauză nu ar fi bine. Eu fiind anul cinci, aproape absolvesc, ulterior mergând în rezidenţiat şi abilităţile care le obţin astăzi, acum în cadrul clinicii sunt esenţiale.", e de părere Cătălina Guţul, studentă la USMF.Nici colegii Cătălinei nu înţeleg de ce la universitatea unde rata de vaccinare e de aproximativ 92 la sută vor fi nevoiţi să stea acasă şi să înveţe online."Medicina este imposibil să o faci online, ea nu constă doar în teorie, dar şi în practică. Studenţii noştri nu călătoresc foarte des cu transportul public, deoarece căminele se află în raza campusului studențesc.""Nu dorim să fim numiţi că suntem generaţie online, deoarece dorim să facem aceste studii."Nemulţumiţi sunt şi studenţii de la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova."Aspectul practic este mai important în cazul nostru. Mulţi dintre noi îşi realizează stagiul de practică prin şcoli şi observă cât de necesar este prezenţa practică şi cât de complicat va fi realizarea acestor stagii în format online.""Practica bate gramatica, aşa este şi la noi. Ce folos că facem multă teorie dacă nu suntem aici şi nu facem experimente."Profesorii spun că situaţia este monitorizată în fiecare zi şi că sunt respectate toate restricţiile, astfel ca şcolile să nu devină focare de infecţie."Lucrurile experimentale cu prezenţa fizică sunt mult mai bine venite în cadrul orelor de laborator sau în cadrul orelor de curs, profesorii mai bine explică şi multe lucruri sunt mai clare şi elevilor.", a subliniat Roman Rusnac, profesor de Chimie."Constatăm că nu universitatea este mediu unde se infectează studenţii şi cadrele didactice. Din fericire nu avem cazuri de izolare a studenţilor. Deja al doilea an, noi am schimbat criteriile de cazare în cămin, în perioadă epidemiologică.", a remarcat Otilia Dandara, prorector USM.Elevii de la Centrul de Excelenţă în Construcţii au aceeaşi problemă cu studiul online."Noi din practică învăţăm, noi venim aici, luăm aparatul de sudat în mână, noi aici am început a învăţa.""Mai bine venim la colegiu să facem practica fizic, profesorul ne explică faţă în faţă, noi ne uităm, vedem, iar aceasta este mai bine pentru noi."Potrivit deciziei Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, elevii vor merge la ore, în clase, indiferent de nivelul pragului de alertă de COVID. Studenţii însă vor învăţa online din 1 octombrie.