Studenții de la Universitatea "Nicolae Testemițanu" vor fi vaccinați împotriva COVID-19

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova inițiază vaccinarea studenților (autohtoni și străini) și a medicilor-rezidenți împotriva noului tip de coronavirus.

Un număr de 1000 de mediciniști vor fi imunizați cu vaccinul BBIBP-CorV, produs de către Sinopharm Beijing Institute of Biological Products.



Procesul de imunizare va fi lansat luni, 22 martie curent, cu începere de la ora 11:00, în incinta Centrului de Medicină Tradițională Chineză (str. Nicolae Testemițanu, 26/1), unde Universitatea a amenajat cel de-al doilea centru de vaccinare pentru studenți, medici-rezidenți și personalul universitar.



Vaccinarea este benevolă și se va efectua în baza buletinului de identitate și a contului personal din Sistemul Informațional de Management Universitar. În prealabil, beneficiarii se înregistrează electronic, completând un formular tipizat creat în acest scop.



Rectorul Emil Ceban a declarat că specialiștii din cadrul instituției noastre au analizat vaccinul BBIBP-CorV, oferit țării noastre de Emiratele Arabe Unite, și au constatat că este unul sigur și are o eficacitate înaltă (79,3%) împotriva coronavirusului de tip nou. Pentru comparație, AstraZeneca are o eficacitate de 72%. „De fapt, toate vaccinurile aprobate sunt sigure și eficiente împotriva coronavirusului de tip nou. Zvonurile vizavi de calitatea unora dintre aceste seruri sunt incitate mai mult din considerente politice și provoacă dezinformarea populației. Noi, medicii, cunoaștem cel mai bine că doar prin vaccinare vom putea depăși această criză de sănătate publică și suntem cei mai indicați să demonstrăm lumii întregi deschiderea și susținerea imunizării”, a opinat rectorul Ceban.



Vaccinul BBIBP-CorV este aprobat în peste 20 de țări ale lumii, printre care China, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Argentina, Serbia, Ungaria ș.a. De asemenea, acesta este în proces de aprobare de către Organizația Mondială a Sănătății, după ce a trecut toate cele trei etape de evaluare. Vaccinul Sinopharm a fost testat, în faza III, pe mai mult de 60 de mii de voluntari din 10 țări de pe continente diferite. Conform rezultatelor ultimei faze de testare, efectuată pe un lot de 31 de mii de voluntari din Emiratele Arabe Unite, vaccinul Sinopharm are o eficiență de 100% împotriva formelor medii și severe de COVID-19. Până la finele lunii februarie 2021, la nivel mondial au fost administrate peste 43 de milioane de doze de vaccin, inclusiv 34 de milioane în China și alte 9 milioane de doze în țările unde este aprobat.



Vaccinul BBIBP-CorV se administrează în două prize, la interval de 3 săptămâni, și nu are contraindicații. Se utilizează pentru toată populația, de la vârsta de 18 ani, cu excepția persoanelor care ar putea fi alergice la unul dintre componente – sodium aluminium sulphate, substanțe ce se adaugă în toate vaccinurile pentru a le spori imunogenitatea. În caz de apariție a unor reacții alergice, persoanelor nu li se va administra a 2-a doză de vaccin.



Sinopharm este un vaccin inactivat ce stimulează organismul să genereze un răspuns imun și protejează de infecție. Menționăm că majoritatea vaccinurilor împotriva hepatitei A, a gripei și a poliomielitei sunt vaccinuri inactivate, această metodă fiind una sigură, utilizată de peste 100 de ani.