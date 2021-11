Studenții de la Medicină au donat sânge în cadrul maratonului „Donează sânge, oferă şansa la viaţă celor suferinzi” (FOTOREPORT)

„Donează sânge, oferă şansa la viaţă celor suferinzi”. Este îndemnul studenților de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care au organizat un maraton. Astfel, pentru o zi, complexul universitar s-a transformat într-un centru de transfuzie a sângelui. Această tânără este donator cu acte în regulă de mai bine de patru ani.

„Mai în tot anul am donat sânge şi mai lucrez în domeniu şi cred că donarea de sânge este un gest foarte nobil pentru persoanele care au nevoie de acest lucru.”



Tinerii au stat la coadă pentru a putea dona sânge.



„Ştim cu toţii că sângele este universal, toţi au nevoie de el, dar, din păcate, nu toţi au acces.”



„I-aşi încuraja să doneze pentru că nu este o procedură dureroasă, doar înţepătura poate să ... în rest.”



„Donarea de sânge, Universităţii de Medicină şi Farmacie obişnuieşte să o facă de două ori pe an. Noi am reluat această tradiţie frumoasă şi o vom face şi în primăvară.”, a relatat Plotnic Daniela, studentă USMF, organizator eveniment.



Administraţia Universităţii de Medicină spune că organizarea unor astfel de evenimente educă viitorii medici.



„Pandemia nu a oprit toată medicina şi acele stocuri din cardul Centrului Naţional de transfuzie a sângelui sunt epuizabile şi ele trebuie permanent suplinite.”, a declarat Marcel Avraş, prorector USMF.



Reprezentanții Centrului Național de Transfuzie a Sângelui spun că şi-ar dori ca exemplu studenţilor de la Medicină să fie luat şi de alţi tineri.



„În ultimul timp, simţim, se simte un consum mai mare, necesităţi din partea instituţiilor medicale din ţară a produselor sangvine”., a precizat Doina Banari, vicedirector medical CNTS.



La maraton s-au înregistrat peste 200 de studenți şi profesori universitari.