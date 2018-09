Studenţii de la Agrară au revenit în căminul nr. 3. Ministrul Nicolae Ciubuc i-a vizitat pe tineri

Căminul nr. 3 de la Universitatea Agrară şi-a deschis din nou uşile pentru studenţi. Asta după ce campusurile din centrul Capitalei au fost închise pentru a reduce cheltuielile anuale de peste 3 milioane de lei. Entuziasmaţi şi plini de emoţii, studenţii s-au întors în camerele lor.

Cu această ocazie, noul ministru al Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a decis să le facă tinerilor o vizită.



"Desigur că m-am bucurat. Nu ştiu, se poate de trăit. La Mirceşti baia încă e în reparaţie şi e o baie la toate căminele", a spus un student.



"M-am bucurat să vin înapoi. Chiar şi că e în centru, camerele sunt puţin mai mari, mai comod, parcă şi de respirat e mai uşor", a afirmat o studentă.



"M-am bucurat foarte mult că o să vin în camerele unde am făcut reparaţie. Am făcut o dată reparaţie şi m-a costat undeva 500-600 de lei tapetele, cleiul, toate materialele de construcţie", a explicat un tânăr.



Ministrul Agriculturii s-a arătat mulţumit de condiţiile în care vor trăi studenţii şi le-a urat tinerilor succes.



"Pentru noi contează ca dânşii să se simtă bine. Condiţiile nu sunt dintre cele mai ideale, dar a fost alegerea lor care rezultă din accesibilitatea la mai mult transport şi diferite activităţi aici în oraş", a declarat Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.



"Am vrut să fie concentraţi studenţii în campusul Mirceşti deoarece în campusul respectiv sunt sălile respective, sălile de calculatoare, biblioteca, ferma de bovine care este în preajmă", a precizat Anatol Daicu, prorectorul Universităţii Agrare din Moldova.



În următoarele zile şi alţi studenţi vor veni să se cazeze în căminul Facultăţii de Medicină Veterinară.



"La momentul dat sunt cazaţi 50 de persoane, reveniţi de pe strada Mirceşti. Căminul însuşi dispune de 242 de locuri. În procesul de azi- mâine au mai fost solicitări", a menţionat Sergiu Didoruc, administratorul căminului.



Amintim că fostul ministrul al Agriculturii Liviu Volconovici a luat decizia de a transfera studenţii Universităţii Agrare în campusul de la strada Mirceşti, pentru a face economii. Mai mult, oficialul şi-ar fi dorit să vândă acest teren unor companii de construcții. Recent, Pavel Filip a cerut ca ordinul să fie anulat, iar tinerii să se întoarcă la căminele de pe bulevardul Grigore Vieru.