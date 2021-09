Studenții au revenit la ore. Procesul de studii în universităţi are loc în auditorii

Şi studenţii au revenit la ore din 1 septembrie. În majoritatea instituţiilor de învăţământ superior din ţară procesul educaţional se desfăşoară în auditorii, însă cu purtarea măştilor şi păstrarea distanţei.

Totuşi, unele universităţi au împărţit pe ture grupele aglomerate, iar cursurile au loc cu participarea a cel mult o sută de studenţi.



„Vin la ore cu mască, asigurăm că distanţa este fizică este respectată. Da, avem dificultăţi, o parte din studenţi vor învăţa în a doua jumătate a zilei sunt unele facultăţi, care vor avea ore şi sîmbătă.”, a declarat Viorel Bostan, rector UTM.



Majoritatea tinerilor ne-au spus că au aşteptat cu nerăbdare să revină la universitate.



„Am obosit de orele online pe care le-am avut până acum. Aproape doi ani am studiat online. Nu vreau să revenim la această situaţie.”



Deşi nu mai vor să înveţe de la distanţă, mulţi studenţi nu s-au vaccinat împotriva COVID-19, dar spun că iau în calcul acest lucru.



„- Te-ai vaccinat? - Nu, dar o să mă vaccinez.”



„- Dar de ce nu v-aţi vaccinat? - Deoarece nu am încredere în vaccin.”



„- Dar de ce până acum nu te-ai vaccinat? - Pentru că m-am interesat la medicul de familie, dar trebuie să aştept rândul.”



90 la sută dintre profesorii de la UTM sunt vaccinaţi. În ceea ce-i priveşte pe studenţi, conducerea universităţii susţine că nu ştie care este rata de imunizare a acestora, dar încearcă să-i convingă să se vaccineze.



„Am mers pe la fiecare facultate, pe la fiecare departament unde am avut întâlniri în special cu cei din anul întâi, unde s-a menţionat totuşi nu este obligatoriu vaccinarea, dar i-am anunţat că singura scăpare pentru a face ore în continuare cu prezenţă fizică este imunizarea.”, a menționat Dinu Țurcanu, prorector UTM.



Şi la Academia de Studii Economice a fost mare forfotă, unde aproape şapte mii de studenţi au revenit la ore.



„- Şi cum e mai bine online sau cu prezenţă fizică? - Cu prezenţă fizică evident, deoarece aşa înveţi mai bine, online nu prea.”



Totuşi, nu toţi studenţii de la ASEM vor să se imunizeze.



„Nu, nu m-am vaccinat, din cauza faptului că sunt mai tânără sunt mai sceptică la vaccinare.”



Rectorul Academiei de Studii Economice susţine că dacă numărul cazurilor de COVID-19 va creşte, ar putea reveni la învăţământul online.



„În cadrul instituţiilor noastre vom accepta şi vom trece la studii varianta hibrid sau online. Or, în acest interval de un an şi jumătate am adunat suficientă experienţă şi avem dotări tehnice suficiente pentru a putea face această eventuală schimbare.”, a relatat Grigore Belostecinic, rector ASEM.



Potrivit Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, organizarea procesului de studii în universităţi a fost lăsată la discreţia conducerii acestor instituţii.