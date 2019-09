STUDENŢII AU REVENIT LA ORE. Bobocii de la ASEM au purtat uniforme sovietice

Îmbrăcaţi la patru ace, în ii sau în uniforme sovietice şi pe tocuri înalte. Aşa au încercat să iasă în evidenţă bobocii de la Academia de Studii Economice din Moldova, în prima lor zi de facultate.

Proaspeţii studenţi au fost întâmpinaţi de orchestră şi corul universitar, care le-au dedicat un concert în aer liber. Totodată, spre deosebire de alte instituţii de învăţământ, aici bobocii vor începe orele de curs abia mâine.



Băieţii în costume de gală, iar fetele de parcă au coborât de pe podium, aşa s-au prezentat astăzi viitorii economişti şi oameni de afaceri. Bobocii au încercat să impresioneze corpul didactic cu ţinuta lor, după care vor încerca să-şi demonstreze şi cunoştinţele.



"Dacă sunt primul an, am decis să fac o impresie bună, adică am decis să vin îmbrăcat frumos."



"Am optat pentru o rochiţă neagră, pentru că este prima zi de şcoală, de universitate, adică deja mergem în viaţa matură trebuie să ne amintim că trebuie să ne îmbrăcăm mai formal."



Alţii, însă, au optat pentru o vestimentaţie mai neordinară. Unii au purtat accesorii extravagante sau uniforme sovietice, iar alţii au optat pentru portul tradiţional.



"Îmi aduce noroc, cu această coroniță am fost şi la absolvirea liceului."



"A fost vremea când eu am purtat această uniformă la şcoală, mai ales șorțul şi eu m-am deprins într-un fel cu dânsul şi mi-a plăcut foarte mult."



"Am decis să îmbrac astăzi această ie, deoarece simbolizează portul naţional şi de asemenea este un simbol al ţării noastre şi este destul de drăguţ."



Nu au lipsit fustele scurte, tocurile înalte şi machiajul, deşi studentele spun că s-au îmbrăcat foarte modest.



"Uitaţi-vă, fustă frumoasă. Un machiaj simplu, un simplu tricou, o fustă simplă."



Tinerii spun că au mari aşteptări de la acest an de învăţământ, însă nu vor să uite nici de distracţie.



"Vreau să mă distrez la maxim, adică să înţeleg ce înseamnă să fii student cu adevărat, să te implici în universitate, voluntariate şi chiar să ai şi un job", a spus CRISTINA GALERU, studentă.



La rândul său, rectorul instituţiei a declarat că administraţia a depus efort ca acest eveniment să rămână în memoria tinerilor.



"Ne dorim foarte mult ca acest eveniment să rămână în memoria lor, ca unul pozitiv şi frumos. În plus vrem să le dăm unele îndemnuri pentru pentru perioada în care vor fi studenţi, din partea altor studenţi", a spus BELOSTECINIC, rector.



În total, la Academia de Studii Economice din Moldova studiază circa 7.500 de studenţi.