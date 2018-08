STUDENT PENSIONAR la Bălți. Un bărbat de 64 de ani a decis să facă masteratul

Când unii aşteaptă vârsta de pensionare ca să se odihnească, el a decis să mai facă un pas în carieră. Este vorba despre profesorul Teodor Bolohan din satul Grigorăuca, raionul Sângerei, care la 64 de ani este masterand la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Bărbatul a ales să studieze Didactica Fizicii.



Acum mai bine de 40 de ani, Teodor Bolohan a absolvit cu diplomă roșie Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Bălți. Recent, a decis să-și continue studiile. Profesorul este perseverent şi crede că niciodată nu este prea târziu să-ţi realizezi visele.



"La masterat n-am venit întâmplător. Înainte de aceasta, eu am studiat planul de învățământ și am găsit în acest plan de învățământ lucruri care n-ar strica să le mai învăț, să le studiez aprofundat. Ca de pildă, aplicarea calculatorului în procesul de instruire, ceea ce este foarte important în zilele de astăzi", a spus masterandul USARB, Teodor Bolohan.



Bărbatul susţine că un profesor trebuie să învețe toată viața.



"E foarte greu să ajungi până la 60 de ani, dar să știți că după 60 de ani, e foarte ușor. N-ai unde te grăbi. Nu cred că încă n-am puteri ca să-mi continuu activitatea didactică și socot că, încă cea mai bună lecție din viața mea, încă n-am realizat-o", a spus masterandul USARB, Teodor Bolohan.



Teodor Bolohan a fost un student de nota zece. Este mândria de odinioară a Universității din Bălți.



"Media de concurs – zece, didactica fizice, a venit domnul Teodor și iată diploma, anul 1977, dar ați venit la 1972, ați intrat la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți", a spus secretarul Comisiei de admitere USARB, Vladimir Brajuc.



La specialitatea Didactica Fizicii, până acum au fost admiși doar cinci studenți.



"Fizica, nu știu de ce, oamenii nu vin la această specialitate, nu știu de ce Și la zi noi tot avem fizica, ei vin foarte puțini", a spus secretarul Comisiei de admitere USARB, Vladimir Brajuc.



"Este o disciplină totuși, foarte și foarte importantă și după volum și după complicitate este foarte complicată fizica", a spus masterandul USARB, Teodor Bolohan.



În cei zeci de ani de activitate, profesorul de fizică a învățat mii de elevi. Unul dintre aceștia a ajuns să fie decanul facultății în care a fost admis.



"Pe viitor cred că va fi un student foarte bun și va avea numai note de zece, sunt sigură. Va fi un student care, probabil, va cere și ceva un lucru independent, nu se va limita la ceea ce se va da la lecții", a spus decanul, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Ina Ciobanu.



Mulți angajați ai Universității din Bălți îl cunosc pe Teodor Bolohan încă din anii de studenție.



"Eu am auzit. Fata mi-a spus că, mama aveți un abiturient, vârsta cea mai mare la abiturient, 64 de ani. Nici prin gând i-a dat. L-am întrebat, că el nu prima dată venea acum când este comisia de admitere, dar niciodată nu mi-a spus", a spus administratorul de bloc, USARB, Ludmila Bacioi.



Profesorul spune că are încă multă energie și dorință pe care ar vrea să le folosească la maxim.



"Pe timpul sovietic nu-ți permitea să lucrezi după 60 de ani. Cu atât mai mult ca să înveți. Acum, poftim, ai forță, capacități de activa - activează, vrei să înveți – învață. Cu atât mai mult, că statul asigură acest lucru gratuit", a spus masterandUL USARB, Teodor Bolohan.



Teodor Bolohan deține gradul didactic superior. În cei peste 40 de ani de activate didactică a activat în calitate de profesor de fizică, director de școală și inspector la Direcția de Învățământ din raionul Sângerei.