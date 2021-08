Strugurii se vor scumpi la toamnă. Declarațiile viticultorilor

Strugurii pentru vin s-ar putea scumpi la toamnă cu până la 20 la sută. Viticultorii susțin că au avut cheltuieli mai mari pentru întreținerea și tratarea viței-de-vie care, în acest an, a fost mai vulnerabilă la boli și dăunători.



"- Asta e o larvă de molie a strugurilor. A intrat în această bobiță.

- Iată acest viermișor, poate distruge o vie întreagă.

- Da, da, o roadă întreagă poate distruge."



Vasile Vartic îngrijește 700 de hectare de viță-de-vie. El spune ca nu a reușit să o ferească de toate bolile.



"Practic am dormit aici în vița de vie. Eram și dimineața, și seara, controlam cum generează bolile.Am luptat foarte mult. Am făcut deja 6 tratamente. 600 de lei cheltuielile la un hectar pentru a trata via până la 1500. ", spune acesta.



Viticultorul se așteaptă la o recoltă mai mare cu până la 20 la sută față de anul trecut, dar mai mică cu 30 de procente față de media ultimilor 5 ani.

Specialiștii din cadrul Oficiului National al Viei și Vinului prognozează cifre similare și pentru recolta globală. Aceștia susțin însă că datele sunt foarte relative și nu exclud că până la recoltare, situația s-ar putea agrava.

Seceta de anul trecut, precipitațiile abundente din aceasta vară, înghețurile de primăvară și vremea neobișnuit de rece de la începutul verii, au dus la dezvoltarea bolilor și dăunătorilor care au compromis o parte din recoltă. Despre asta au discutat viticultorii la o ședință desfășurată la Ministerul Agriculturii.



"În multe locații viticole, înregistrăm pierderi în urma bolilor. Avem pierderi până la 100 de procente. Sunt cazuri când nu o să strângă nimic.", a precizat VLADIMIR COROBCA, expert în viticultură din cadrul ONVV.



În 2020, viticultorii moldoveni au strâns în jur de 250 de mii de tone de struguri, iar în acest an, recolta globală va fi cu aproximativ 30 de tone mai mare.