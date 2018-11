Strugurii moldoveneşti, vânduţi mai bine pe piaţa externă. Fermierii investesc în frigidere moderne

Preţul prea mic pentru vânzarea angro a strugurilor, i-a motivat pe unii producători să se orienteze şi în acest an, pe piaţa externă. Este şi cazul Mariei Vedraşco din Mileştii Mici, Ialoveni, care de câţiva ani a investit într-o cameră frigorifică pentru a-şi păstra marfa proaspătă. Femeia speră că în România, Polonia sau Rusia o va vinde mai scump, aşa că preferă să aştepte.



Agricultorul spune că practică acest lucru deja de mai mulţi ani. Ea îşi va propune marfa importatorilor cu care a mai lucrat şi speră să obţină un preţ bun.



"Avem contracte de colaborare şi cu cei din România, şi cu cei din Polonia Avem un contract preconizat pentru Spania, avem chiar şi lăzi special făcute pentru Spania cu un brand aparte, ne-am străduit să facem ca să putem să realizăm pe diferite pieţe", a spus Maria Vidraşco, producător de struguri.



Pe piaţa externă, preţul unui kilogram de struguri poate ajunge şi până la un euro.



"Anul trecut am încercat cu o reţea de magazine de la noi din piaţa locală, o lună de zile am încercat să închei un contract şi chiar nu am izbutit până la urmă. Piaţa agricolă care o avem noi în Chişinău este foarte mică şi locuri niciodată nu mai sunt pentru noi", a spus Maria Vidraşco, producător de struguri.



Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor spun că tot mai mulţi fermieri aleg să-şi vândă strugurii peste hotare, iar pentru a-şi păstra marfa, investesc în frigidere performante.



"În 2017, în CSI au fost circa 60 de mii de tone, din care 54 de mii pentru Federația Rusă. Dacă să vorbim de progrese în unele state, putem remarca că în România anul trecut deja cinci mii pe tot anul, zece luni ale acestui an, mai mult de opt mii de tone", a spus Svetlana Lungu, șef Direcția Protecția și Sănătatea Plantelor.



Potrivit datelor oficiale, anul trecut, producătorii noştri de struguri au exportat peste 80 de mii de tone în 14 ţări.