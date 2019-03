Struguri sau mere în loc de fructe exotice. Moldovenii sunt încurajaţi să cumpere PRODUSE AUTOHTONE

La început de primăvară producătorii horticoli din ţara noastră, vin cu un îndemn către consumatori.

Deşi noul an agricol, practic a şi început deja, ei spun că în frigidere mai au sute de tone de fructe. Creşterea volumului de producţie, atât la nivel naţional cât şi internaţional a dus la suprasaturarea pieţelor ţintă, fapt ce a îngreunat comercializarea producţiei în acest an.

Un kilogram de struguri sau de mere în schimbul unui kilogram de banane sau portocale ne-ar ajuta foarte mult, susţin fermierii.

"Avem struguri foarte calitativi la timpul de faţă. Uitaţi-vă, nu sunt stricaţi, sunt foarte bine păstraţi, foarte gustoși sunt, dulci.Fiecare cetăţean ar cumpăra câte un kilogram de struguri, un pic s-ar uşura realizarea", a spus Petru Negru, producător de struguri din Costeşti, Ialoveni.



Fermierul a avut iniţial depozitați în peste 700 tone de struguri. Acum, i-a mai rămas circa 100 tone de struguri negri de soi Moldova şi circa 20 de tone struguri de soi alb.



"Am mai dus la export. Polonia, România. Nu ştiu cât o să mai meargă aceşti struguri căci afară timpul ne dă de ştire că e cam termină. Ar fi un gest dacă toţi vor procura producţie autohtonă. Strugurii mai pot fi păstraţi aici în frigider încă cel mult 20 de zile. Pentru ca în acest timp producătorul să poată vinde toată cantitatea, trebuie să comercializeze zilnic câte 600 de lăzi", a mai spus producătorul.



Această întreprindere din satul Bucovăţ raionul Străşeni trebuie să mai vândă peste două mii de tone de mere pentru a-şi goli frigiderele. Din cele cinci mii tone de fructe depozitate iniţial, practic jumătate am reuşit să vindem, susţine reprezentantul companiei.



"Vrem să stimulăm şi consumatorii locali să sporească consumul de produse locale.sunt sănătoase, sunt certificate şi sunt la un nivel internaţional. Noi vrem ca consumul să crească în general şi nu doar pe perioada sărbătorilor. Credem totuşi că oamenii încep să consume fructe locale mai mult decât o făceau în anii precedenţi", a spus Vadim Codreanu reprezentant companie agricolă.



În opinia producătorilor, o soluţie ar fi ca de 8 martie bărbaţii să cumpere fructe femeilor, dar să nu uite nici de flori.



"Dăruim fructe plus flori. Fructele cu siguranţă sunt mai ieftine ca florile, sunt hrănitoare, sunt sănătoase şi gustoase. Nu putem să uităm de flori, e nevoie de o armonie în toate", a mai adăugat Codreanu.



"Pe lângă flori, pe lângă cadouri bărbaţii să facă un gest să cumpere şi să facă un colet cu struguri să-l dăruiască", a spus Petru Negru, producător de struguri Costeşti, Ialoveni.



Actualmente un kilogram de struguri la piaţă costă între 8 şi 15 lei, în funcţie de soi, iar preţul merelor variază între cinci şi zece lei kilogramul.