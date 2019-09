"Strim", detalii scandaloase. Odnostalco recunoaşte că s-a întâlnit cu Iurie Chirtoacă

Preparatul "Strim", un analog al insulinei, a fost retras din Nomenclatorul de stat la începutul lunii august, după o întrevedere a deputatului PSRM Vladimir Odnostalco cu omul de afaceri Iurie Chirtoacă, responsabil de importul mai multor preparate destinate diabeticilor. Dezvăluirile a fost făcute de bloggerul Veaceslav Balacci pe Facebook unde a postat şi o fotografie cu cei doi.



Veaceslav Balacci susţine că socialistul Vladimir Odnostalco şi Iurie Chirtoacă s-au întâlnit în iunie, într-un restaurant din Capitală. La scurt timp, în data de 3 iulie, Odnostalco a publicat mai multe adresări ale cetăţenilor, care ar fi fost trimise în adresa lui.

Potrivit lui Odnostalco, oamenii s-ar fi plâns de calitatea proastă a medicamentului "Strim". Bloggerul susţine că CNA şi Procuratura Anticorupţie ar trebui să autosesizeze în acest caz. Am încercat să aflăm de la Vladimir Odnostalco dacă s-a întâlnit cu Iurie Chirtoacă şi cu ce scop. Vădit deranjat de întrebare, deputatul socialist a încercat să eschiveze de la răspuns, dar, într-un final a recunoscut că întrevederea a avut loc.



"- V-aţi întâlnit cu Iurie Chirtoacă? - Lucrând în domeniul sănătăţii, fiecare deputat trebuie să cunoască ce se întâmplă la toate instituţiile. - V-aţi întâlnit cu el sau nu? - Da, m-am întâlnit cu el şi nu doar cu el. O să vedeţi în scurt timp lucrurile bune", a spus deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco.



Omul de afaceri Iurie Chirtoacă nu a fost de găsit pentru o reacţie. Subiectul privind asigurarea diabeticilor cu acest medicament a stârnit discuţii aprinse la comisia parlamentară protecţie socială, unde urmau să fie audiaţi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului. Audierile au fost însă amânate. În locul lor, au fost delegaţi unii şefi de direcţie din cele două instituţii.



"Legea cu privire la Guvern prevede foarte clar că în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu Guvernul, cu Parlamentul, reprezintă aceste instituţii conducerea. Este o dovadă suplimentară că se eschivează şi o lipsă totală de respect faţă de instituţie şi comisia parlamentară", a declarat deputatul PDM, Ruxanda Glavan.



Membrii comisiei din partea alianţei PSRM-ACUM au sărit în apărarea conducerii ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului.



"Luând în considerare timpul restrâns pentru invitaţie, putem discuta cu ei săptămâna viitoare să discutăm cu ei care este situaţia şi apoi să mergem la consultări", a spus deputatul PPDA, Liviu Vovc.



"Eu cred că şi ministerul, şi Agenţia Medicamentului,trebuiau şi noaptea, dacă erau să fie treziţi, să fie pregătiţi să răspundă la această întrebare. Să raportăm cetăţenilor, să aducem la cunoştinţă cetăţenilor de ce totuşi s-a întâmplat în această situaţie", a menţionat preşedintele Comisiei protecţie socială, Elena Bacalu.



Am reuşit să dăm de ministrul Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Muncii la Guvern. Ala Nemerenco invocă faptul că nu a fost invitată personal la Parlament.



"Nu am fost invitată eu la această comisie, noi am primit ieri un e-mail de la asistenta doamnei Bacalu precum că sunt discuţii pe subiectul Programului naţional pentru diabet zaharat şi asigurarea pacienţilor, conform, programului cu insulină", a spus ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco.



Prin urmare, conducerea Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la Parlament, pentru a le spune deputaţilor cum vor fi asiguraţi bolnavii de diabet cu insulină.



Medicamentul "STRIM" a fost retras din Nomenclatorul de Stat la începutul lunii august. Agenția Medicamentului a invocat atunci că mai mulți pacienți au raportat reacții adverse. Ulterior, compania ucraineană, care distribuie preparatul în țara noastră, a anunțat că ar putea acționa Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului în judecată. Diabeticii au început să primească acest preparat de la începutul acestui an, în baza rețetelor compensate.

Potrivit deputatului PDM, Ruxanda Glavan, preparatul "Strim" se prăfuieşte în depozite, iar statul ar putea fi obligat să plătească sume mari de bani, dacă va fi dat în judecată de producătorul medicamentului. Tot ea a publicat pe Facebook documentul, prin care Comisia medicamentului de pe lângă Agenţia Medicamentului a recomandat ca preparatul să fie reintrodus în Nomenclatorul de Stat. Cu toate acestea, spune Glavan, directorul Agenției, care este și președintele Comisiei Medicamentului, care a luat această decizie, sfidează legea și a emis un ordin, în care intenționat nu a introdus medicamentul "Strim".