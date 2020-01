STRIGĂTOR LA CER! Un bebeluş de aproape o lună a fost găsit abandonat în scara unui bloc din Capitală

Caz şocant în Capitală! Un bebeluş de aproape o lună a fost lăsat în voia sorţii într-un cărucior în holul unui cămin de tip familial din sectorul Buiucani.

Micuţul nu avea semne de violenţă pe corp. El a fost plasat temporar la Institutul Mamei şi Copilului din Capitală, unde se află în grija medicilor.

Bebeluşul a fost găsit aseară, în jurul orei 18:00, de către un tânăr. Acesta spune că a crezut iniţial că micuţul a fost lăsat de către părinţi pentru o perioadă scurtă, aşa că a hotârât să-i poarte de grijă. O femeie a luat copilul în casă ca să se încălzească, i-a schimbat scutecul şi i-a dat de mâncare.



"Era un băieţel, era şi un bileţel în pantaloni cu data, luna, anul naşterii şi ora. L-am învelit într-o plapumă. Copilul era agitat, flămând, l-am luat, l-am schimbat, am trimis fetiţa mea la farmacie după scutece, l-am spălat, l-am schimbat. Am început să plâng... Sunt mamă a doi copii şi aşa situaţii încă nu am întâlnit".



Micuţul a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la spital.