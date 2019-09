STRIGĂTOR LA CER! O susţinătoare PAS nu ar fi fost inclusă în lista candidaţilor la alegerile locale, pentru că este... CU NEVOI SPECIALE

Un membru al partidului condus de premierul Maia Sandu nu poate candida la alegerile locale din 20 octombrie, pentru că este o persoană cu nevoi speciale. Despre aceasta a scris analistul Olga Nicolenco pe pagina sa de Facebook. Nicolenco a povestit istoria Oxanei Barbu din satul Selemet, care i-a întristat şi i-a îngrozit pe internauţi. Vă prezentăm mesajul.

"ACUM încă un PAS în discriminarea persoanelor cu dizabilități sau dumnezeul de Selemet, care știe unde ne este locul...

Oxana Barbu face parte din grupul de persoane cu nevoi speciale. Locuiește în satul Selemet. Din pensie crește și educă de una singură un fecior, care 3 zile în urmă a devenit elev. Este o fire caldă, blândă, cuminte. După mine – un pic prea romantică. Și foarte omenoasă. Oxana este o cetățeană activă, participă și organizează cu mult drag diverse activități pentru conaționalii săi.

Dar, înțelegând că dintr-o funcție publică poți reuși mai mult, ceva timp în urmă a decis să se implice în activitatea politică. Simțea mai aproape de dânsa echipa PAS din localitate. A mers la adunări, a discutat, a arătat gătință să se implice în activitatea politică. Ba chiar a fost abordată perspectiva de a se regăsi în lista candidaților la funcția de consilieră locală, despre care a comunicat cu lidera locală de la PAS – Ana Milcev.

Așa a fost până acum, câteva zile, când dna Milcev a început să o “prelucreze”, inclusiv telefonic (ce nu poate fi demonstrat) pe Oxana, spunându-i că ea nu va reuși să se isprăvească cu funcția de consilieră, pentru că nu va putea tăia iarba de pe marginea drumului, precum și alte munci fizice, insinuând că Oxana nu are condiția fizică necesară.

Oxana, care a verificat Legea cu privire la Administrația Publică Locală, nu a găsit în atribuțiile de funcții ale consilierilor așa obligațiune – de a tăia iarba, fapt despre care i-a spus liderei locale PAS, trimițându-i și o copie a legii respective, pentru confirmare. Dna Milcev s-a supărat foc, Oxana imediat a fost aruncată din listă. Până aici totul e tipic moldovenește și “creștinește”. Poate chiar ar putea fi înșeles. Posibil, Oxana nu a plăcut echipei ACUM și membrii echipei au votat împotriva ei pentru lista de candidați. Totul e o.k., se mai întâmplă.

Dar ce nu poate fi înțeles, nu poate fi acceptat sub nici o formă – sunt mesajele dnei Milcev către Oxana (asta deja poate fi demonstrat, iar ortografia este păstrată): “Tu trebuie sa intelegi ca ca membru poti fi cit doresti si sa depui efort tot cit vrei dar ca consilier imi pare rau”. Adică, poți fi membră de partid și să depui efort pentru partid, principalul nimic să nu vrei de la partid. Mai departe: “Oxana… eu te rog mai mult sa nu fiu derajata.” O-o-o, ia te uită, cum o lideră din politică locală, partidul căreia este la guvernare, s-a plictisit de deranjul din partea cetățenilor!

“Cireașa” de pe tort a dnei Milcev este fraza adresată Oxanei - strigător la cer de disctiminatorie și demnă de atenția Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, dar și a mass-media: “Tu trebuie sa-ti stii locul tau in lumea asta. Eu cred ca am fost destul de clara in privinta asta”.

Cine se consideră dna Milcev? Se crede dumnezeu de Selemet cu dreptul de a indica oamenilor unde le este locul? Mai ales unei persoane cu dizabilități?!

P.S.: Din câte înțeleg, oamenii cu dizabilități, ACUM nu mai pot trece de filtrele PAS, probabil din cauza mâinilor și picioarelor deformate, a cârjelor sau a scaunelor cu rotile…

P.P.S.: Degrabă alde Milcev ne vor cere voturile? Poate să nu-i mai votăm, ca să nu-i deranjăm?"

Totodată, după ce Nicolenco a postat mesajul, Oxana Barbu a confirmat cazul în comentarii şi a scris că foarte mult timp după acest incident nu-şi putea găsi locul.

Reprezentanţii PAS nu au comentat deocamdată acuzaţiile.