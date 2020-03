Strigăt de disperare! Un moldovean care locuiește în Rusia, blocat timp de patru zile pe aeroportul Sheremetyevo

Un cetățean al Republicii Moldova, care locuiește în Rusia, este blocat timp de patru zile pe aeroportul Sheremetyevo, scrie takiedela.ru.

Bărbatul a zburat în Rusia din Italia, unde s-a aflat cu soția și copilul lor, care are grad de invaliditate.

Concetățeanul nostru nu este lăsat să intre pe teritoriul Federației Ruse, cu toate că bărbatul deține permisul de ședere temporară, iar soția și copilul acestora sunt cețățeni ai Federației Ruse.

Moldoveanul povestește că el împreună cu familia sa au plecat în Italia pentru o consultație medicală pentru copil și pentru a procura medicamente.

”Am procurat biletul avia pe pașaportul moldovenesc, iar ”Aeroflot” nu m-a atenționat că aș putea întâmpina careva dificultăți la intrarea în țară”, a mai menționat bărbatul.

Fiind cetățeni ai Federației Ruse, soția și copilul moldoveanului au fost lăsați să intre în țară.

Actualmente, bărbatul se află pe teritoriul aeroportului, fără pașaport, haine și mancare. El spune că angajații gării avia îl amenință că îl vor deporta din Rusia, dacă acesta nu va părăsi teritoriul aeroportului.

”Casa mea e aici. Am vândut totul în Moldova și mi-am cumpărat aici un apartament. Aici am viza de reședință. Nu am unde pleca”, spune bărbatul.