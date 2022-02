Strigăt de disperare și ajutor! O femeie din raionul Hânceşti îşi caută copilul de 2 ani, dispărut de mai bine de 3 săptămâni

De peste trei săptămâni, o femeie din raionul Hânceşti nu mai ştie nimic despre băieţelul ei de aproape doi ani. Fostul ei soţ l-a luat şi a dispărut fără urmă. Totul s-a întâmplat în 29 ianuarie, când femeia se afla peste hotare şi l-a lăsat pe micuţ în grija mamei ei, fapt despre care au fost anunţate autorităţile locale. Bărbatul a venit să-şi ia copilul pentru o zi, însă nu s-a mai întors. Acum, mama micuţului cere disperată ajutorul poliţiei şi a avocaţilor.

Olga este divorţată de mai bine de un an. Custodia copilului i-a revenit mamei, iar tatăl are dreptul la două zile de vizită pe săptămână. Acest grafic a fost stabilit de comun acord cu autoritatea tutelară, adică Primăria localităţii. Însă, în 29 ianuarie, fostul soţ al femeii a luat copilul la domiciliul său din Capitală, dar nu l-a mai adus acasă.

"În ziua în care l-a luat nu a fost niciun conflict între noi, el l-a luat pe 29 şi trebuiau să-l aducă pe 30. Mi-a zis că vrea să facă nişte analize copilului, iar de atunci nu l-a mai întors, nu mai ştiu nimic de el. M-a ameninţat că o să-mi ia copilul şi nu o să mi-l dea, mereu venea seara târziu la noi şi avea reproșuri să îl ia când vrea el", a spus Olga Țurcanu, locuitoare a satului Bălceana.

Olga mai povesteşte că a mers de nenumărate ori la domiciliul fostului ei soţ, însă fără niciun rezultat. Femeia a depus şi plângere la sectorul de poliţie, însă, la fel, nu a primit niciun răspuns.



"E o ameninţate morală pentru copil să nu-şi vadă mama atâta timp, când el este ataşat de mine, este distrus. De pe data de 4 până pe 7 am mers în fiecare zi la el la uşă. Tot pe 7 am depus plângere, am chemat şi 112 să mă ajute, am căutat atâtea zile şi niciun rezultat. Eu l-am sunat, i-am scris că iată am ajuns la bloc, să coboare să dea copilul, stăteam ore întregi şi aşteptam în frig, îl rugam, iar el închidea şi nu a răspuns niciodată", a explicat femeia.

Potrivit ofiţerului de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, prima plângere a parvenit din partea tatălui, în 31 ianuarie, precum că băieţelul are o vânătaie şi ar fi fost bătut. Însă expertiza medico-legală a arătat că minorul nu avea nicio vătămare corporală. În 7 februarie, după ce a revenit în ţară şi a încercat disperată să dea de copilul ei, femeia a depus o plângere la poliţie. Ulterior, în 11 februarie, ea şi-a luat un avocat şi a sesizat oamenii legii despre răpirea micuţului de tatăl său. Toate plângerile au fost comasate, iar materialele au fost expediate Inspectoratului de Poliţie Hânceşti.



"Pe 16 februarie, 2022 la Inspectoratul de Poliţiei Hânceşti a fost depusă o plângere din partea unei locuitoare TĂIAT precum că la 29 ianuarie, copilul său de un an şi câteva luni a fost luat de către fostul soţ, care nu l-a mai întors la domiciliu. La moment, IP Hânceşti urmează să investigheze acest caz, iar toate acţiunile vor fi întreprinse", a declarat Cristina Vicol, ofiţer de presă al IP Hânceşti.

Primarul localităţii de unde este originară femeia şi unde locuia cu băieţelul ei, o caracterizează pe Olga drept o mamă grijulie.



"În baza sesizării poliţiei, s-a făcut comisia multidisciplinară unde s-a discutat subiectul dat. A fost şi psiholog, care a vorbit şi cu femeia. Toţi au avut de spus doar de bine despre familia dată", a menționat Aurelia temciuc, primarul localităţii.

Între timp, avocatul femeii susţine că Judecătoria Hânceşti a decis ca micuţul să rămână în custodia mamei, iar tatăl urma să-i achite pensia alimentară şi să-l vadă după un grafic prestabilit. Iniţial, bărbatul a fost de acord, însă, după o lună, el a contestat hotărârea primei instanţe la Curtea de Apel Chişinău.



"El se foloseşte de diferite şiretlicuri de procedură şi tergiversează examinarea cauzei respective prin care poate fi obligat să întoarcă copilul. Este decizia primei instanţe, care deşi nu e definitivă a stabilit că copilul urmează să fie în custodia mamei", a declarat Ion Matușenco, avocat.

Totuşi, avocatului de la instituţia Copil Comunitate Familie, susţine că atât timp cât nu există decizia Curţii de Apel, hotărârea primei instanţe este executorie. Astfel, tatăl poate fi atras la răspundere contravenţională sau chiar penală.

"Dacă părintele nu a îndeplinit aceste rigori, ascunde copilul şi nu-l aduce la locul lui obişnuit de trai, deci el încalcă dreptul copilului cât şi dreptul celuilalt părinte, deoarece părintele cu care locuieşte răspunde în totalitate de locul aflării lui", a declarat Octavian Vârlan, avocat CCF.

Psihologul Elena Covaliov atrage atenţia că din aceste certuri între părinţi, cel mai mult suferă copiii, care ulterior pot rămâne cu traume pentru toată viaţa.

"Până la o anumită vârstă copilul are nevoie de mamă, şi aici nu vorbim doar de partea juridică, psihologic copilul are nevoie de căldura, dragostea mamei, mai ales că a stat până acum doar cu ea", a explicat Elena Covaliov, psiholog.



L-am telefonat pe bărbatul care este învinuit de fosta soţie că i-ar fi răpit copilul, însă acesta ne-a spus că nu vrea să ofere niciun comentariu. El a refuzat inclusiv să ne dea şi datele de contact ale avocatului său.