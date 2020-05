Strigăt de ajutor! O familie cu 5 copii din Leova a rămas fără adăpost după ce casa lor a ars

Cu cinci copii minori şi fără un acoperiş deasupra capului. Este drama unei femei de 38 de ani din satul Cazangic, Leova, care s-a pomenit pe drumuri, după ce casa în care locuia împreună cu copiii săi a ars. Tragedia s-a produs în urmă cu o săptămână, la miezul nopţii. Acum, familia locuieşte într-o casă din satul vecin, oferită temporar de Primărie."Flăcările au izbucnit din aceasta încăpere, unde era bucătăria. Femeia, cu trei dintre cei cinci copii ai săi, dormea in camera de alături. Focul puternic s-a extins atât de rapid, încât a început să ardă și usa de la camera in care erau. Pentru a se salva, femeia și-a scos copiii prin geam, iar ulterior a ieșit și ea. Nimic din lucrurile pe care le-au agonisit timp de-o viața, nu au putut fi salvate.Veronica Noviţchi are trei fete şi doi băieţi, cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani. Una dintre fetiţe are grad de dizabilitate, pentru că nu vorbeşte şi nici nu merge. Chiar şi aşa, Veronica se descurcă cu cei cinci copii ai săi. Femeia îşi aminteşte cu greu ziua în care locuinţa lor a ars în câteva clipe. Ea era acasă doar cu fetele, băieţii fiind plecaţi la un unchi."S-a produs un scurtcircuit din pod şi a început să ardă acoperişul. Când m-am trezit deja ardea în antreu, flăcările erau puternice. Când am văzut că arde aşa tare, am deschis geamul şi am scos fată mai mare şi i-am dat-o pe asta mică în braţe. Am ieşit aşa, desculţă şi în pijama, cum dormeam."Şi fetițele îşi amintesc noaptea în care le-a ars casa. Ele spun că cel mai mult le lipsesc cărţile şi caietele, dar şi unele jucării."Iulia prima s-a trezit, apoi m-a trezit şi pe mine. Mama ne-a spus să sărim jos peste geam şi să o ia pe sora mai mică. Eu am luat-o şi am ieşit.""Noi am ieşit pe geam, când televizorul aproape exploda. "A doua zi după incendiu, primarul localităţii le-a găsit o locuinţă provizorie în satul vecin. El s-a gândit să cumpere această casă pentru familia Noviţchi. Primăria a donat zece mii de lei din bugetul local şi a cerut 70 de mii de la Consiliul Raional. Totuşi, mai trebuie încă 40 de mii de lei pentru a cumpăra casa."Din bugetul Primăriei am acordat zece mii de lei, chiar dacă bugetul e vai de capul lui. Am făcut şi un dosar la Asistenţa socială pentru copii şi urmează să le dea câte patru mii de lei pentru fiecare copil, 20 de mii. Le-am găsit o casă în satul Troian, acolo este şi fratele ei şi o să-i ajute. "Cei care vor să ajute familia o pot face la numărul IBAN afişat pe ecran sau la numărul de telefon 078492297.