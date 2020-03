STRIGĂT DE AJUTOR! Doi bebeluşi gemeni, care sunt grav bolnavi, au nevoie urgent de bani pentru a fi salvați

Viaţa a doi bebeluşi gemeni, de aproape şase luni, depinde doar de bunăvoinţa oamenilor. Aceştia au primit un diagnostic crunt - amorfie spinală, o maladie rară care în timp paralizează muşchii, iar tratamentul se ridică la sume cosmice. Familia micuţilor cere disperată ajutorul oamenilor cu inima mare. Pentru un singur vaccin, aceştia au nevoie de două milioane de dolari.



Părinţii acestora, Tatiana şi Mihai Ciutac din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni sunt greu încercaţi de soartă. După ce mai bine de patru ani au încercat orice metodă pentru a concepe un copil, Dumnezeu le-a dat într-o bună zi - patru. Cvadrupleţii: trei fetiţe şi un băieţel, au venit pe lume în septembrie anul trecut, perfect sănătoşi. Fericirea însă a fost scurtă pentru familia Ciutac. La mijlocul lunii februarie, în urma unui control, părinţii lor au aflat cumplita veste.



"Iniţial, medicii au avut o presupunere. Când am mers la controlul de trei luni, erau suspecţi, apoi la control de cinci luni, am făcut o analiză genetică şi urma în data de 13 să avem un răspuns", a declarat Tatiana Ciutac, mamă de cvadrupleţi.



Tatiana este în concediu de maternitate, iar soţul ei Mihai lucrează în domeniul construcţiilor, doar că acum este în carantină, iar singurul venit al familiei este indemnizaţia pe care o primeşte pentru copii. Şi parcă necazurile s-ar ţine lanţ.



În urmă cu câteva săptămâni, unul dintre copilaşii cu amorfie spinală, s-a îmbolnăvit şi de pneumonie. Acum, Tatiana Ciutac stă cu fetiţa la Centrul Mamei şi Copilului, iar ceilalţi copii stau acasă cu bona şi tatăl lor.



"Din cauza unei răceli, Galina a ajuns la reanimare, în data de 12 martie am ajuns cu ea la spital.....Pe data de 13, în timp ce eram în spital, medicii mi-au confirmat şi rezultatele analizei genetice, Mihai cu Galina au amiotrofie spinală....", a zis Tatiana Ciutac, mamă de cvadrupleţi.



Acum, familia are nevoie de patru milioane de dolari, pentru ca micuţii lor să rămână în viaţă. Vaccinurile de care aceştia au nevoie se fac doar în afara ţării.

Toţi cei care îşi doresc să ajute familia, o pot face la contul IBAN afişat pe ecrane sau la numărul de telefon 068061370.