Străzile din Capitală rămân fără marcaj. Autorităţile încă nu au cumpărat vopsea

Străzile din Capitală rămân fără marcaj cel puţin pentru următoarele câteva săptămâni. Autorităţile încă nu au cumpărat vopsea, deoarece rezultatele licitaţiei au fost contestate de două ori, de către unii din participanţi. Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor urmează să se expună la acest subiect.Licitaţia pentru procurarea vopselei pentru marcajul din Capitală a fost anunţată încă în data de 6 februarie, iar şase agenţi economici şi-au depus ofertele."Anul acesta, pentru a cumpăra o vopsea de o calitate mai bună, au fost solicitate certificate conform standardelor europene şi certificate de durabilitate. Iniţial noi am ales după cel mai mic preţ, dar a fost contestat rezultatul, iar Agenţia pentru contestaţii a luat decizia de reevaluare, după asta am ales a doua întreprindere şi iarăşi a fost contestată de două companii", a spus şeful interimar Exdrupo, Sergiu Tomița.În aceste condiţii, lucrările de aplicare a marcajului ar putea începe peste câteva săptămâni. Anul acesta, vopseaua va fi de două culori şi nu trei, cum a fost anterior. Cea galbenă este pentru staţiile de aşteptare şi albă pentru trecerile de pietoni. Până atunci, însă, zebrele din Chişinău arată deplorabil."Au mutat trecerea, uitaţi-vă cât de departe. Dacă să stai aici ceva timp să te uiţi, observi că nimeni nu trece pe acolo, ci traversează pe zebra veche. Asta-i o problemă. Asta nu poţi s-o numeşti trecere, acolo, la fel o să se spele, sunt cu roşu, făcute frumos, le vezi, dar la noi Chişinăul parcă a fost lepădat. ""Şoferii care trec pe aici deja ştiu că asta e trecere şi cedează, dar trecerea nu se vede. La noi cu trecerile în general e tragedie, parcă ar fi o luptă între pietoni şi şoferi. E trist."În acest an, pentru lucrările de marcaj, din bugetul municipal au fost alocate 3,6 milioane de lei.