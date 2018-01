Străzile din Bălţi, din nou, pline de gunoi. În pubele s-au adunat tone de deşeuri menajere

Străzile din Bălţi sunt pline de gunoi din nou, la doar două săptămâni după ce autoritățile au fost ajutate de zeci de carabinieri și muncitori din Chișinău să cureţe toate platformele. În pubele s-au adunat tone de deşeuri menajere care sunt golite cu întârziere.

În sectoarele cu locuinţe particulare, gunoiul nu a fost evacuat de la sfârșitul lunii decembrie.

Autoritățile locale spun că deşeurile nu a fost evacuate deoarece accesul la groapa de gunoi a fost limitat. Funcţionarii i-ar fi cerut agentului economic care gestionează poligonul să le permită întreprinderilor municipale să depoziteze gunoiul și în afara programului de activitate, dar nu au primit deocamdată niciun răspuns.

"Noi am vrut să extindem ora de lucru, nu doar până la 17:00, dar până la 19:00 și nu am primit un răspuns pozitiv. Avem restanță doar în sectorul privat, dar au fost întărite grafice de lucru. Situația este sub control", a declarat Leonid Babii, primar interimar al municipiului Bălți.

De cealaltă parte, administratorul gropii de gunoi spune că şefii de la Primărie nu fac decât să învinuiască pe altcineva pentru eșecurile lor.

"Am văzut că dau vina pe Salubrity Solution că le îngrădește accesul la poligon, dar nu este adevărat. Dumnealor au vrut un grafic specific de lucru, le-am spun că dacă își asumă responsabilitatea de tehnica care intră pe poligon și oamenii care vor lucra aici atunci se poate de revizuit, de văzut", a precizat Andrei Mustaţă, director executiv Solubrity Solution.

Situația îi nemulțumește pe localnici, care spun că autoritățile locale au demonstrat încă o dată că nu reușesc să facă față volumului mare de lucrări:

"Autoritățile au recunoscut că nu au nici oameni și nici tehnica necesară. Renato Usatîi este vinovat de tot ce se întâmplă acum. - De ce? - El stă acolo, dar aici nu are cine să conducă oraşul".

"Atunci când au arătat și la televizor că se face curățenie au evacuat tot de aici. Acum, situația se repetă".

Cu trei zile înainte de Revelion, zeci de muncitori din Chișinău și carabinieri au adunat împreună cu angajații întreprinderilor comunale din Bălţi peste 1.000 de metri cubi de gunoi de pe străzile din oraş, după ce Primăria a reziliat contractul cu firma care se ocupa de evacuarea deşeurilor.

În cadrul acestei crize a deşeurilor prin care a trecut municipiul Bălți mai mulți directori de întreprinderi muncipale, dar și primarul interimar, Igor Șeremet și-au anunțat demisia.