Străzi mai proaste ca în sat. Locuitorii de pe mai multe străzi din sectorul Ciocana al Capitalei, nevoiţi să meargă prin noroi

De starea proastă a drumurilor se plâng locuitorii de pe străzile: Coloniţa, Alcedar, Arioneşti, Haiducului Bujor, Târgovişte şi Andrei Izbaş. Pe Coloniţa, de exemplu, gropile stau una lângă alta. Locatarii spun că ultima oară, aici s-a adus nişte pietriş încă în urmă cu vreo 30 de ani."Situaţia asta e de când m-am născut. În acte este indicat că acest drumul este, de fapt, asfaltat.""Acum e îngheţat, dar în câteva zile noroiul va fi până deasupra capului."''Drumuri aici niciodată nu au fost, praful este foarte mare. Fiecare gospodar a cârpit drumul în faţa porţii sale. Noi trăim în glod.'', a spus locuitoarea Capitalei, Maria Trifan."Taxiul nu vine pe această adresă. Când facem solicitarea, menţionăm doar sectorul."''Pe jos venim de pe strada Mircea cel Bătrân. Nimeni nu se opreşte să ne ia.''''Anul trecut am scris şi o petiţie. Am vorbit despre problema noastră, însă nu am primit niciun răspuns."Oamenii spun că de nenumărate ori au invitat reprezentanţii Primăriei la faţa locului, însă nimeni nu a venit. În decembrie anul trecut, aceştia l-au anunţat şi pe viceprimarul Capitalei Ilie Ceban despre problema lor. Am încercat să opţinem un comentariu de la acesta, însă, nu ne-a răspuns nici la telefon şi nici la mesaj.