Străzi înzăpezite la Bălţi. De când a nins, drumurile nu au fost curăţate

Foto: publika.md

Municipiul Bălţi a ajuns într-un nou haos. La patru zile de la ninsoare, unele străzi din oraş rămân acoperite de nămeţi, iar localnicii sunt nevoiţi să intervină singuri pentru a-şi face cale.



Ne aflăm pe strada Căpriana din Bălți. Deși au trecut patru zile de când a nins, pe aici nici urmă de tehnică de deszăpezire. Stratul de zăpada este aproape până la genunchi. Oamenii spun că sunt nevoiți să iasă de prin nămeți cu forțele proprii.



"Nimeni nu a curățat. De ce? Noi singuri am făcut ordine. Vreau să vă spun că acest sector unde sunt aceste case a fost lăsat de izbeliște", a spus un localnic.



"Mașinile nu pot circula. Ambulanţele riscă să se blocheze. Nu au curățat deloc", a zis alt locatar.



"Vedeți cum la noi se procedează. Numai întrebări, răspunsuri nui și cui de îi dat întrebări tot nui. Dar au presurat măcar material antiderapant? Nu, ce nu vedeți că nu e nimic", a zis alt locatar.



Indiferența autorităților îi irită şi pe şoferi.



"Este polei. Ei nu au curățat la timp. Totul a înghețat. Poți să loveşti un alt automobil. Desigur că este periculos", a declarat alt locatar.



"Am luat lopata și am curățat toată strada, pentru că era imposibil să circuli cu automobilul. Drumul principal l-au curățat, însă cele de la periferie au rămas sub zăpadă", a zis un locatar.



Oamenii spun că s-au adresat autorităților municipale, însă situația nu s-a remediat.



"Am fost la primărie. Nimic nu au făcut, doar ne hrănesc cu promisiuni", a spus un localnic.



De cealaltă parte, responsabilii de la Primărie spun că totul este în regulă. Aceștia afirmă că toate drumurile din Bălți sunt practicabile.



"Am fost în sectorul afectat. Drumul este practicabil. Chiar dacă este zăpadă, pe fiecare drum circulaţia este asigurată", a menţionat Veaceaslav Zincovschi, șef Direcție Gospodărie Comunală Primăria Bălți .



Municipiul Bălți are în gestiune șapte utilaje pentru deszăpezire.