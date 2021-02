Străzi din banii localnicilor. În satul Sireţi, raionul Străşeni, au fost reparate şapte străzi

Strada Alexandru cel Bun va fi reparată pe o distanţă de 900 de metri. E nevoie de 2 milioane 700 de mii de lei, din care localnicii vor asigura 600 de mii. Deja într-o săptămână au adunat peste 200 de mii de lei.Oamenii care locuiesc pe această stradă spun că dacă plouă, cu greu pot ieşi din noroaie.''Ne-am sfătuit mai mulţi oameni care locuiesc pe această stradă şi am decis să strângem bani şi primăria să ne ajute ca să facem drumul. Vara este praf foarte mare nu putem să ţinem uşile deschise. Noi am dat 10 mii de lei.''''E nămol, e greu de mers pe timp de toamnă, pe timp de vară. Fiecare a dat cât a putut.''''Dacă reuşim să găsim resurse financiare pentru proiectul transfrontalier, anul acesta alocăm tot fondul rutier toti 718 mii de lei cred că reuşim să construim mai mult de doi kilometri de drum. Plus mai avem un proiect depus în cadrul unei agenţii de stat AIPA. De la AIPA am solicitat 2 milioane 200 de mii de lei.'', a spus primarul satului Sireţi, Străşeni, Leonid Boaghi.''Era foarte greu de mers până a repara strada, dar acum e foarte bine. Soţul a contribuit. Avem de gând şi această stradă să o reparăm, familiile care trăim aici.''''Foarte bine, înainte era foarte greu să ajungi în această parte a satului. Acum e foarte uşor, repejor.''''Tot îi frumos şi bine şi când ninge şi când plouă.''În satul Sireţi din raionul Străşeni locuiesc peste 6.500 de oameni. La Chişinău, anul trecut s-au reparat capital doar trei străzi - e drept, doar cu bani din bugetul municipal: străzile Ion Pelivan, Nicolae Testemițanu şi Miron Costin.