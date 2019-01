STRATULAT NU SE DĂ BĂTUT. Medicul vrea să adune alte semnături de susţinere

Medicul Mihai Stratulat intenţionează să adune alte semnături de susţinere, pentru a obţine un fotoliu de deputat din partea PDM.

Neonatologul a depus astăzi o nouă cerere de înregistrare a grupului de iniţiativă, care va colecta semnăturile cetăţenilor.

Asta după ce ieri consiliul circumscripţiei în care intenţiona să candideze a refuzat înregistrarea lui în cursa electorală din cauza unor nereguli legate de semnăturile pe care le-a adunat. Medicul nu se lasă însă bătut şi are de gând să colecteze alte semnături. Între timp, va contesta decizia consiliului.



"În viaţă am avut foarte multe provocări, o consider şi asta ca pe o provocare. Niciodată nu am cedat. Precum am făcut-o anterior, o voi face şi acum, continui lupta", a spus pretendentul pentru fotoliul de deputat, Mihai Stratulat.



Membrii Consiliului Circumscripţiei Electorale Uninominale nr.26 urmează să examineze solicitarea lui Mihai Stratulat până la sfârşitul zilei.



"Ne vom expune asupra înregistrării grupului de iniţiativă. Dacă se va adopta în cadrul consiliului o decizie de înregistrare a grupului de iniţiativă, atunci candidatul poate să solicite eliberarea listelor de subscripţie pentru a colecta semnăturile din nou", a spus preşedintele Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale Uninominale, Alexandru Fleaș.



Comisia Electorală Centrală anunţă că vineri, 4 ianuarie, la ora 16:00, expiră termenul limită de depunere a actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă de susținere a candidaților pentru funcția de deputat în circumscripțiile uninominale.

Pentru a fi înregistraţi în cursă, bărbaţii pretendenţi care vor să obţină un fotoliu de parlamentar trebuie să prezinte cel puţin 500 de semnături, iar femeile: cel puțin 250 din circumscripția unde candidează.