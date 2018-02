Strategie UE pentru Moldova! Ambasadorii europeni de la Chișinău au apreciat eforturile Guvernării

Uniunea Europeană apreciază eforturile şi reformele iniţiate de guvernul Filip şi va susţine şi în continuare ţara noastră. Anunţul a fost făcut astăzi de reprezentantul Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko.

Oficialul a prezentat astăzi Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare a Republicii Moldova. La eveniment au luat parte mai mulţi ambasadori europeni, ambasadoarea Elveției acreditată la Chişinău dar și alți parteneri de dezvoltare.



Documentul prezentat guvernului reprezintă o viziune strategică comună a principalilor finanțatori în vederea integrării europene a ţării noastre. Potrivit ambasadorului Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko documentul subliniază şi angajamentele partenerilor europeni ai Republicii Moldova care vor consolida transparenţa şi vizibilitatea asistenţei externe.



"Strategia comuna integrează priorităţile UE, ale statelor membre şi ale Elveţiei si are ca scop asigurarea unei viziuni a abordarii strategice comune a UE, a statelor membre si a Elvetiei. Astfel, îşi propune să fie un instrument util pentru autoritatile RM, partenerii si toate partile interesate, in beneficiul poporului moldovean", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



Premierul Pavel Filip, a declarat că documentul reprezintă o radiografie a problemelor cu care se confruntă Moldova în parcursul său european. Şeful cabinetului de miniştri a subliniat că autoritățile sunt conștiente de responsabilitatea pe care o au şi vor face tot posibilul pentru a identifica soluții.



"Vom munci şi mai mult, vom încerca să mărim turaţiile. Astfel încât obiectivele pe care le-am avut, atunci când am preluat acest mandat, să fie realizate. Ori obiectivul nostru major este unul- apropierea de uniunea Europeană”, a declarat premierul.



În replică, mai mulţi ambasadori europeni acreditaţi la Chişinău au apreciat reuşitele şi reformele iniţiate de guvernul Filip menţionând că vor sprijini şi în continuare ţara noastră.



"Susţinem astfel de abordări comune şi considerăm acest lucru o buna modalitate de coordonare si gestionare în comun a resurselor . Datorită acestei strategii, ajutorul financiar venit din partea noastră va fi unul binevenit pentru implimentarea reformelor în Moldova", a declarat Signe Burgstaller, ambasadorul Suediei în Moldova.



"Aceasta strategie este o realizare extraordinară pentru ca este primul astfel de document realizat în această regiune. Deci cred ca putem si mandri si noi şi RM de acestă reuşită", a declarat Simone Giger, ambasadoarea Elveției în Moldova.



Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare prevede un program de dezvoltare a Republicii Moldova pe patru direcţii cheie: dezvoltarea economică, buna administrare și statul de drept, conectivitatea și mobilitatea, și schimbările climatice.

Până acum în Moldova, cu sprijinul UE sunt implementate 76 de programe cu un buget total de aproximativ 378,6 milioane de euro.