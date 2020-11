Strada Sf. Ioan Botezătorul, fără caldarâm. După ce a fost schimbat apeductul, gropile au fost astupate cu pământ şi pietriş

"Eu ţin minte, pentru că locuiesc aici de vreo 50 de ani şi întotdeauna aici a fost foarte bine. Ei au făcut, dar trebuie şi să termine, nu? Acolo, mai în vale, e şi mai rău"."Noi o să ne străduim să reabilităm cum a fost la momentul iniţial, chiar şi să înlocuim aceste porţiuni din asfalt cu pavaj, pentru că, într-adevăr, asta este istoria Chişinăului şi trebuie să menţinem ce avem", a spus consilierul primarului Capitalei, Tudor Gîrbu."Dacă nu fac drumul acum, toamna, aici se doboară tot. La mine în beci a intrat apă. Aici a fost săpat tot şi am pus pietriş, că nu a venit nimeni. Şi acolo a fost groapă, tot eu am pus. Deja să facă cum or face, nu numai decât cu piatră din asta, dar să facă ceva"."Aceasta este o arhitectură din trecut şi am putea să o continuăm măcar cu ceva asemănător"."Asta totuşi este o istorie, e ceva ce nu mai întâlneşti decât pe câteva străzi, din ţară, din Chişinău. Dar măcar să repare ce s-a stricat. Asta este situaţia".Primele străzi din caldarâm au apărut în Chişinău în timpul celor şase mandate ale lui Carol Schmidt, care a pavat tot centrul vechi al oraşului. Acum, au rămas doar patru astfel de drumuri.